Vuelta 2020: Voorbeschouwing op de bergrit naar de Alto de la Farrapona

Na twee relatief makkelijke etappes mogen de klassementsrenners weer aan de bak in de Vuelta a España. Het tweede weekend van de rittenkoers is met twee aankomsten bergop extreem zwaar, zoals een Vuelta hoort te zijn. Zaterdag is het tijd voor de bergrit naar de Alto de la Farrapona, al is de aanloop ook zeer lastig. Hoe lastig? En wie maken dan kans? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het tweede weekend van de Vuelta is er enkel en alleen voor de klimmers van deze wereld. Op de zondag wacht de mythische en beruchte Alto de l’Angliru, maar ook de etappe van zaterdag 31 oktober liegt er niet om. In de elfde etappe ligt de finish na een ferme bergetappe op de Alto de la Farrapona. Op deze vileine klim zegevierden in het recente wielerverleden al Rein Taaramäe (2011) en Alberto Contador (2014). Wie voegt zich in dit rijtje?

Als de renners zich in Villaviciosa verzamelen voor de start zal er nog niet direct aan de slotklim worden gedacht. Voor er om de ritzege kan worden gestreden moet er immers ook al serieus worden geklommen. Het prinsdom van Asturië maakt het de coureurs gelijk lastig met de beklimming van de Alto de la Campa vanuit het vertrek. Het is slechts een klim van derde categorie, maar lekker inkomen is het niet. En het wordt nog veel erger.

Na circa vijftig kilometer fietsen wacht immers de eerste van vier bergen van eerste categorie. Te beginnen met de Alto de la Colladona, een klim van zeven kilometer à 6,5 procent. Het is een vrij regelmatige beklimming en vergeleken met de drie daaropvolgende beklimmingen is ze goed te doen. De Alto de la Cobertoria is al een flink stuk lastiger. De droge statistieken geven 9,8 kilometer aan 9% aan, maar het stijgingspercentage gaat ook enkele kilometers in de dubbele cijfers, met 13 procent als maximum.

Dit geldt ook voor de Puerto de San Lorenzo. 10 kilometer klimmen, 8,6 % gemiddeld. Net als bij de slothelling zit het venijn ‘m vooral in de staart. Drie kilometer lang ruim tien procent wordt gevolgd door een kilometer aan dertien procent. Niets vergeleken met de Angliru die een dag later op de renners wacht, maar desalniettemin bijzonder onprettig voor alle niet-klimmers. Ook in de steevast bochtige afdalingen van alle bergen is het zaak om bij de les te blijven.

In de laatste 25 kilometer van de etappe wordt er vrijwel alleen nog omhoog gereden. De Alto de la Farrapona begint volgens de organisatie van de Vuelta echter pas op 16,5 kilometer van de streep. Ook met die cijfers is het veruit de langste klim van de dag. Het gemiddelde stijgingspercentage van 6,2 procent valt daarentegen ten opzichte van de voorgaande beklimmingen reuze mee. Maar vergis je niet: dit getal geeft een behoorlijk vertekend beeld.

Het begin van de Alto de la Farrapona is niet bijzonder lastig – sommige kilometers zijn zelfs vlak – waardoor het gemiddelde eerder doet denken aan dat van een echte loper. Niets is echter minder waar: tijdens de laatste vier kilometer komt het stijgingspercentage amper onder de tien procent. Spektakel verzekerd in het wonderschone natuurpark van Somiedo!

Favorieten

Voor de laatste krachtmeting tussen de klassementstoppers in de bergen gaan we terug naar woensdag, toen de finish lag op de top van de Alto de Moncalvillo. De aanloop van die rit was makkelijker dan de etappe van zaterdag. Een sterke ploeg kan zeker van belang zijn in deze beproeving met, in totaal, vier steile cols van eerste categorie.

Primož Roglič liet op Moncalvillo (en ook in Suances) zien dat hij het winnen nog niet verleerd is. Na zijn tijdverlies door het geklungel met zijn regenjasje revancheerde de Sloveen van Jumbo-Visma zich op indrukwekkende wijze. De manier waarop hij keer op keer op de pedalen ging staan en zijn beslissende versnelling plaatste, liet zien dat Roglič de eindzege allesbehalve uit zijn hoofd gezet heeft. Als Rogla dezelfde vorm heeft, staat er geen maat op hem. Zijn derde ritzege in Suances zal ook het nodige vertrouwen gegeven hebben.

Daarnaast beschikt hij bij Jumbo-Visma over een ijzersterke ploeg om zich heen. Tom Dumoulin is er niet meer bij, maar vooral Sepp Kuss, George Bennett en ook Robert Gesink hebben laten zien van goudwaarde te kunnen zijn voor hun kopman. De wisselvallige Amerikaan kan op een goede dag ook zelf toeslaan. Die tactiek stelt Roglič, die van start gaat in de rode leiderstrui, in staat om zijn concurrenten aan het werk te zetten.

De grootste concurrent van Roglič is Richard Carapaz, de nummer twee van het klassement, maar wel in dezelfde tijd als de Sloveen. De klimmer uit Ecuador kon op de Alto de Moncalvillo meerdere keren een versnelling van de Sloveen volgen, maar moest diep in de slotkilometer toch afhaken. Carapaz hield de schade daar beperkt tot 13 seconden, maar hij verloor vrijdag in Suances drie seconden en dus is hij de rode leiderstrui kwijt.

Dat kan een geluk bij een ongeluk zijn voor Carapaz zijn. De steun van INEOS Grenadiers valt namelijk in het niet bij de steun die Roglič heeft. Het moet bij de Britse ploeg komen van Iván Ramiro Sosa, Andrey Amador en Dylan van Baarle. Carapaz en co hoeven de koers niet meer te dragen nu de leiding in handen is van Jumbo-Visma. De Ecuadoriaan is weer de jager en niet meer de prooi, al zal hij wel tijd willen pakken op Roglič met oog op de tijdrit.

Ook Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) en Hugh Carthy (EF Pro Cycling) zullen tijd willen pakken op Roglič. Wellicht kunnen zij profiteren van de tweestrijd tussen de Roglič en Carapaz. De ervaren Ier en de jonge Brit staan nog binnen een minuut van de rode trui en hebben de afgelopen weken laten zien niet onder te hoeven doen voor Carapaz en Roglič. Maar gaan de twee kemphanen elkaar echt bestrijden? Dan zullen Martin en Carthy afhaken.

Iemand die stiekem de top-10 van het algemeen klassement is binnengeslopen, is Wout Poels. De Nederlandse kopman van Bahrain McLaren lijkt steeds beter te worden. Op La Laguna Negra werd hij al vierde en op de Moncalvillo eindigde hij als zesde. De steile beklimmingen die op het programma staan in deze bergrit liggen Poels als gegoten. Hoe steiler, hoe beter. En als het kan met heel steile binnenbochten. Stoot Poels door richting de top-5 van het klassement?

Aleksandr Vlasov is ook aan een inhaalrace bezig. De Rus van Astana begon niet goed aan de Vuelta, maar laat de afgelopen bergritten zien bij de beste klimmers te horen. Ook Vlasov voelt zich thuis op steile beklimmingen als de Puerto de San Lorenzo en de Alto de la Farrapona. Is zijn vierde plaats op Moncalvillo een voorbode? Dat de Astana-kopman op meer dan zes minuten in het klassement staat, kan ervoor zorgen dat hij makkelijker de ruimte krijgt van de klassementstoppers. Op die manier kan Vlasov ook opschuiven in het klassement.

In de top-10 staan nog enkele klimmers die zullen hopen op een uitschieter. Enric Mas (vijfde) heeft de verwachtingen van zijn Movistar-ploeg nog niet in kunnen lossen. De Spaanse armada zal nog een keer extra nadenken voor ze de hele dag gaan achtervolgen voor Mas. Movistar heeft ook altijd nog Alejandro Valverde en Marc Soler in de top van het klassement om uit te spelen. Esteban Chaves (zevende) heeft de versnelling die nodig is om een rit te winnen nog niet gevonden. Komt hij er op La Farrapona doorheen?

Als we kijken naar klimmers die uitgeschakeld zijn voor het klassement, is het goed om Guillaume Martin in de gaten te houden. De klimmer van Cofidis heeft ondertussen twee doelen voor zichzelf opgesteld: de bergtrui behouden en een etappe winnen. Martin kan in deze rit een sloot aan bergpunten binnenslepen, en als het peloton een kopgroep de ruimte geeft… Waarom kan de Fransman dan niet ook de rit winnen?

Zijn jonge landgenoot Clément Champoussin kan inzetten op datzelfde scenario. De 22-jarige klimmer van AG2R La Mondiale staat al op 25 minuten en liet op de Moncalvillo zien dat hij tussen de besten kan klimmen; hij werd er tiende. Vlak achter Chaves en nog voor Valverde, Nieve en George Bennett.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Richard Carapaz, Aleksandr Vlasov

** Wout Poels, Daniel Martin, Hugh Carthy

* Enric Mas, Esteban Chaves, Guillaume Martin, Clément Champoussin

Weer en TV

In startplaats Villaviciosa is het zaterdag redelijk zonnig. De temperatuur haalt vroeg in de middag de 22 graden Celsius. Op de Alto de la Farrapona, op ruim 1.700 meter hoogte, is het ’s middags licht bewolkt en ongeveer 9 à 11 graden Celsius. De neerslagkans is er ongeveer tien procent.

Sporza begint om 12.10 uur met de live-uitzending. Eerst op Canvas en na afloop van de Koppenbergcross schakelt de VRT over naar Eén. Eurosport 1 is er ook vanaf het begin bij. De uitzending kan zonder reclames gekeken worden via de online Eurosport Player. De NOS zendt ’s middags schaatsen uit en schakelt daarna mogelijk naar de Vuelta. De koers in ieder geval te volgen via NOS.nl.

Vuelta 2020 – Etappe 11

Datum: zaterdag 31 oktober

Start: 12.15 uur in Villaviciosa

Tv-uitzending: 12.10 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.35 uur op Alto de la Farrapona

Hoogtemeters: 4.684