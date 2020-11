Vuelta 2020: Voorbeschouwing heuvelrit naar Puebla de Sanabria

De vijftiende etappe van de Vuelta a España lijkt gemaakt voor de aanvallers. De rit naar Puebla de Sanabria kent onderweg vijf beklimmingen van derde categorie en is bovendien de langste van allemaal, namelijk 230 kilometer. Welke vluchter grijpt zijn kans en volgt Jonas Van Genechten op? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De renners worden niet gespaard in deze 75e Vuelta a España. Na twee weken koers is het op donderdag namelijk tijd voor de langste etappe in de ronde. Tussen Mos en Puebla de Sanabria heeft de organisatie een traject uitgetekend van net iets meer dan 230 kilometer over zeer geaccidenteerd terrein. Het is misschien niet een dag voor de klassementsrenners, al moeten zij wel elke gelegenheid aangrijpen om koers te maken.

Het lijkt een rit voor de sterke vluchters, al sluiten we niet uit dat een favoriet voor de eindzege stoute plannen heeft in de laatste donderdagetappe van deze Vuelta. Het peloton trekt zich op gang in het plaatsje Mos, waar in 1977 Óscar Pereiro het levenslicht zag. De ex-renner kwam in zijn carrière uit voor Phonak, Caisse d’Epargne en Astana en mag zich sinds de diskwalificatie van Floyd Landis een Tourwinnaar noemen.

Eenmaal vertrokken vanuit de geboorteplaats van Pereiro Sio gaat het over licht glooiende wegen naar een eerste belangrijke heuvelzone met de Alto de San Amaro (6 km aan 6,2%), Alto de Carcedo (6,5 km aan 3,6%) en de Alto do Furriolo (5,1 km aan 7%) binnen een straal van zo’n veertig kilometer. De kans is groot dat hier een sterke vluchtgroep ontstaat, om vervolgens een vrijgeleide te krijgen richting de finish in Puebla de Sanabria.

Na de afdaling van de Furriolo krijgen de renners even de kans om op adem te komen, gezien een vlakke tussenstrook van een kilometer of 25 richting Villa del Rey, wat niet meer dan een gehucht is. Hier loopt de weg weer omhoog voor een paar kilometer, maar de beklimming telt niet mee voor het bergklassement. Vervolgens duiken de renners de vallei van de Támega (een rivier die stroomt in Spanje en buurland Portugal) in.

De renners scheren de hele dag vrij dicht langs de Portugese grens en het plan was ook om een uitstapje te maken naar het buurland, maar door de coronacrisis en de beperkende maatregelen was de Vuelta-organisatie genoodzaakt om binnen de eigen lansgrenzen te blijven. De meute trekt dus niet naar het zuiden maar blijft in oostelijke richting koersen. Aan de Spaanse kant van de rivier wacht de ruim tien kilometer lange Alto de Fumaces.

Op de Alto de Fumaces zal normaal gesproken niet gekoerst worden, gezien de steiltegraad van de klim (gemiddeld 4,5%) en het feit dat de renners op de top nog een kleine tachtig kilometer te gaan hebben. Na de Fumaces volgt een plateau, een korte afdaling en een glooiende tussenstrook richting de voet van de Alto de Padornelo van derde categorie, meteen ook de laatste helling die de renners opzoeken in deze etappe.

Ook de Padornelo is niet al te steil met een gemiddelde stijgingsgraad van 3,5% over een afstand van 6,4 kilometer, maar het brengt de renners wel naar een hoogte van 1.310 meter, het hoogste punt van de dag. De renners finishen in Puebla de Sanabria na een afdaling van zes kilometer en een elf kilometer lange vlakke finale. De laatste kilometer loopt overigens nog lichtjes (we spreken over goed 2%) bergop.

In het kleine maar gezellige Puebla de Sanabria werd al eens een Vuelta-etappe beslecht. Vier jaar geleden kwam de ronde hier aan na een heuvelachtige etappe en toen wist Jonas Van Genechten rappe mannen als Daniele Bennati, Alejandro Valverde en Philippe Gilbert te verrassen. Het was voor de Belg, die tegenwoordig uitkomt voor B&B Hotels-Vital Concept en dus niet aanwezig is in deze Vuelta, zijn eerste en tot nu toe enige ritzege in een grote ronde.

Start: 10.33 uur

Finish: 16.55-17.40 uur

Hoogtemeters: 4.090

Favorieten

Tijdens de individuele tijdrit is het klassement goed door elkaar geschud. Daardoor zijn de verhoudingen in de top duidelijk en wordt al uitgekeken naar zaterdag. Dan staat de voorlaatste etappe met aankomst op de Alto de la Covatilla op het programma. Daar kunnen nog verschillen gemaakt worden. De rit naar Puebla de Sanabria is daar te makkelijk voor. Jumbo-Visma zal geen moeite doen om een kopgroep terug te halen, en dus krijgen veel renners – die wellicht hoopten om woensdag te scoren – een herkansing op donderdag.

Dus is het uitkijken naar de aanvallers. De eerste naam die ons te binnen schiet is die van Tim Wellens. De heuvelspecialist van Lotto Soudal was in de eerste week al succesvol in Sabiñánigo en schoot woensdag opnieuw raak in Ourense. Benieuwd of hij al genoeg kruit in de benen heeft voor nog een straffe stoot. Ook deze rit lijkt immers op zijn lijf geschreven en het weerbericht speelt eveneens in zijn voordeel. Voor hem is het wel zaak om eventuele snelle medevluchters overboord te gooien op de slotklim.

José Herrada is bij Cofidis een van de renners die mogelijk zijn kans waagt. De Spanjaard staat net buiten de top-20 in het klassement, op voldoende achterstand om de ruimte te krijgen. De vraag is of het parcours lastig genoeg voor hem is. Datzelfde geldt voor Andrea Bagioli, die ook baat heeft bij een zwaar traject. Toch kan de Italiaanse groterondedebutant van Deceuninck-Quick-Step rekenen op zijn sprint. Hij won dit seizoen al in de Tour de l’Ain en behaalde al meerdere ereplaatsen (tiende in Arrate, derde in Suances) in deze Vuelta.

Als we kijken naar wat snellere renners, komen we uit bij Mitchelton-Scott. Nu kopman Esteban Chaves is weggezakt uit het klassement, krijgen zijn ploeggenoten de vrijheid om voor ritzeges te gaan. Robert Stannard en Nick Schultz zijn twee renners die hier kunnen winnen. Stannard werd al eens vijfde in Suances en negende in Aguilar de Campoo. De aanvalsploeg van Team Sunweb heeft met Thymen Arensman, woensdag de nummer zes in Ourense, Michael Storer en Mark Donovan meerdere kanshebbers, maar dan moeten ze wel solo aankomen.

Namens NTT Pro Cycling is Michael Valgren een van de renners die in aanmerking komt voor een ticket in de vlucht. De Deense heuvelrenner wist op Aramón Formigal al knap vijfde te worden en in de oplopende aankomst in Suances eindigde hij behoorlijk van voren. Het parcours moet hem liggen en dan kan hij het altijd nog afmaken in een sprintje. Zijn landgenoot Magnus Cort (EF Pro Cycling) is sterk genoeg om de klimmetjes te overleven en kan dan ook gokken op zijn eindschot.

Een andere ervaren coureur die mogelijk de vrijheid krijgt is Omar Fraile van de Astana-formatie. De kans bestaat dat – net als op weg naar Villanueva de Valdegovia – ook Alex Aranburu meespringt. Hij is een van de beste heuvelsprinters van dit peloton en maakt de meeste kans vanuit de kopgroep, want om Astana nu een hele dag aan het werk te zetten om er een sprint van te maken… UAE Emirates heeft met Alexandr Riabushenko een heuvelrenner in de gelederen die zich kan uitleven op weg naar Puebla de Sanabria.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alex Aranburu

*** Andrea Bagioli, Tim Wellens

** Robert Stannard, Michael Valgren, Magnus Cort

* Alexandr Riabushenko, Omar Fraile, José Herrada, Thymen Arensman

Vuelta 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

Ook in het noordwesten van Spanje is de herfst ingedaald. Donderdagochtend is het in startplaats Mos lichtbewolkt en ongeveer 11 à 12 graden Celsius, maar naarmate het peloton verder oostwaarts gaat richting Puebla de Sanabria wordt het druileriger. In de finishstad is er de hele middag kans op (lichte) neerslag. De wind komt met windkracht 1 uit het oosten en dus hebben de renners de hele dag tegenwind.

De tv-uitzendingen van Sporza (op Eén) en Eurosport 1 beginnen even na 14.30 uur. Ook is de koers online vanaf dan te zien via de Eurosport Player en de websites van Sporza en de NOS.