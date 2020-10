Vuelta 2020: Voorbeschouwing negende etappe naar Aguilar de Campoo

De Vuelta a España kent op donderdag een van de spaarzame kansen voor de sprinters. De route van de korte overgangsrit naar Aguilar de Campoo heeft namelijk relatief weinig hoogtemeters. Wordt dit de tweede massasprint van deze Vuelta? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Na een aantal dagen vol stevig klimwerk lijken tijdens de negende rit de snelle mannen weer eens aan zet. Sprintkansen zijn schaars in de Vuelta a España, maar deze etappe door de regio Castillië en Léon biedt er een. De rit tussen Castrillo del Val en Aguilar de Campoo is de meest vlakke tot nog toe, met slechts een goede duizend hoogtemeters. Daar draaien ook antiklimmers hun handen niet voor om.

Castrillo del Val is een stadje van nog geen achthonderd inwoners op een steenworp afstand van Burgos. In Castrillo del Val vind je het klooster van San Pedro de Cardeña. Daar lag lange tijd de Spaanse volksheld Rodrigo Diáz de Vivar begraven, beter bekend als El Cid Campeador. Even ten noorden van het stadje staat een militair centrum dat zijn naam draagt en daar zal de negende etappe van de Vuelta van start gaan. Wapengekletter van de klassementsmannen lijken we in deze etappe niet te mogen verwachten.

De wedstrijd begint met een tocht van zo’n zeventig kilometer in westelijke richting. De karavaan komt al snel door Burgos, waarna de A-231 wordt gevolgd tot aan Osorno la Mayor. Vandaar trekt de meute naar het noorden, richting finishplaats Aguilar de Campoo. Na 122 kilometer koers wordt er voor het eerst over de finishlijn gereden. Renners hebben alvast de kans om de ultieme finale eens in zich op te nemen. Aguilar de Campoo is de plek waar in 2017 de Ronde van Castilië en Léon begon. Deze ronde werd gewonnen door Jonathan Hivert, maar in deze rit heeft de Fransman van Total-Direct Energie minder kans op succes: de finale is hem allerminst op het lijf geschreven.

Na de eerste finishpassage is het nog 55 kilometer tot de uiteindelijke finish. De etappe wordt besloten met een rondgang om het stuwmeer van Aguilar, tegen de wijzers van de klok in. Dit bassin van 247 miljoen kubieke meter voorziet al sinds 1963 heel wat huishoudens van elektriciteit. Het stuwmeer is daarnaast zeer geschikt voor watersporters. De renners hoeven zich geen zorgen te maken dat ze nat worden; ze rijden met een ruime boog om het meer heen. Het gaat soms nog wel heel even omhoog, maar veel stelt het allemaal niet voor.

Kan in deze etappe de term ‘kroniek van een aangekondigde massasprint’ worden bovengehaald? Daar heeft het alle schijn van, al is het in de slotfase nog wel opletten. Op vierenhalve kilometer van het einde ligt er een scherpe bocht en vijfhonderd meter later draaien de renners via eenzelfde soort terugdraaiende bocht de grote weg op. Met nog circa 1300 meter te gaan ligt er nog een terugdraaiende bocht te wachten. En het gevaar is dan nog niet geweken: op vijfhonderd meter wordt de weg smaller en ligt er een rotonde. Het is niet levensgevaarlijk, maar klassementsmannen zullen desondanks een zucht van verlichting slaken als ze hier veilig doorheen komen.

Favorieten

De rit van donderdag is een van de spaarzame kansen op dagsucces voor sprinters tijdens deze Vuelta. In theorie is het altijd mogelijk dat een vluchtersgroep het tot het einde haalt, maar de sprintersploegen zullen aanvallers niet al te veel ruimte gunnen. Bovendien biedt het parcours niet heel veel hindernissen die een jacht lastig maken.

Sam Bennett is om meerdere redenen topfavoriet voor deze etappe. De Ier won afgelopen vrijdag met overmacht en mag zich daarom met recht de snelste sprinter van dit peloton noemen. Bovendien kan hij rekenen op de volledige steun van een ijzersterke ploeg. In de finale van de rit naar Ejea de los Caballeros werd hij in een zetel afgezet door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick Step, waar hij in de persoon van Michael Mørkøv beschikt over een ervaren lead-out.

Jasper Philipsen is zijn voornaamste uitdager. De jonge Belg van UAE-Emirates probeerde vorige week vrijdag met een verrassingsaanval een zege van Bennett te voorkomen, maar werd in extremis alsnog geklopt door de snellere Ier. Mocht Bennett om wat voor reden dan ook niet in een ideale positie komen om mee te sprinten, dan is Philipsen een van de voornaamste kanshebbers. Hetzelfde kan gezegd worden van Pascal Ackermann. De Duitser van BORA-hansgrohe zal het in een direct duel met Bennett waarschijnlijk op snelheid moeten afleggen, maar bewees al meer dan eens dat hij weet hoe hij een eindsprint naar zijn hand moet zetten.

Bij Lotto Soudal rekent men op de jonge Gerben Thijssen. De 22-jarige Vuelta-debutant maakte indruk met een knappe vijfde plaats in de eerste massasprint. Aan hem om deze prestatie bij een volgende gelegenheid te evenaren, of te verbeteren. Bij Team Sunweb wordt Max Kanter uitgespeeld in de sprints. De 23-jarige Duitser moet normaal gesproken een nieuwe top 10-notering kunnen laten opschrijven.

Het aantal Italiaanse kanshebbers is op de vingers van één hand te tellen. Zeker nadat Matteo Moschetti dinsdag in de rit naar Villanueva de Valdegovia niet op tijd binnenkwam. Eigenlijk is er maar één: Jakub Mareczko. De sprintkopman van CCC heeft nog geen contract voor volgend seizoen en zal dus gemotiveerd zijn om zich in de kijker te rijden. De Spaanse hoop is gevestigd op Jon Aberasturi. De Bask van Caja Rural-Seguros RGA sprintte in Ejea de los Caballeros met een elfde plek net buiten de top tien en zal zich ongetwijfeld willen verbeteren.

Het peloton herbergt daarnaast nog een handjevol namen van rappe mannen die mee zullen strijden voor een ereplaats. De Fransen Emmanuel Morin en Lorrenzo Manzin zijn de speerpunten van Cofidis en Total Direct Energie. Bij EF Pro Cycling vinden we de Deen Magnus Cort terug, terwijl bij Mitchelton-Scott Dion Smith zich mag tonen in de sprints. Mihkel Räim is de sprinter van dienst bij Israel Start-Up Nation. Reinardt Janse van Rensburg verdedigt de eer van NTT Pro Cycling. Zorgt één van hen voor een daverende verrassing?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Jasper Philipsen, Pascal Ackermann

** Jakub Mareczko, Gerben Thijssen, Jon Aberasturi

* Max Kanter, Mihkel Räim, Magnus Cort, Dion Smith

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer & TV

De weersomstandigheden lenen zich donderdag voor een aangename koers. Met zestien graden Celsius is het niet bijzonder warm, maar het blijft in ieder geval droog. De wind komt uit het zuidwesten en heeft slechts windkracht 2.

De Vuelta a España wordt doordeweeks uitgezonden door Sporza en Eurosport. Zowel Eurosport (commentaar van Sander Kleikers en Karsten Kroon) als Sporza (met Renaat Schotte en José de Cauwer) beginnen om 14.35 uur met de rechtstreekse uitzending.

Vuelta 2020 – Etappe 9

Datum: donderdag 29 oktober

Start: 13.25 uur in Castrillo del Val

Start tv-uitzending: 14.35 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.27 uur in Aguilar de Campoo