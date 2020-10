Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 4 naar Ejea de los Caballeros

Na drie loodzware dagen zullen de sprinters opgelucht ademhalen. De vierde rit van de Vuelta is namelijk in theorie de eerste die wel eens in een massasprint zou kunnen eindigen. Maar of dat ook het geval is? We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Op de vierde dag gaat de Vuelta door de provincies Sorio en Zaragoza voor een rit die vooral in dalende lijn wordt afgelegd. Er wordt gestart op 1014 meter en de finish ligt op 330 meter boven zeeniveau. Onderweg is het echter ‘Spaans vlak’ en moeten er stiekem toch nog 1.600 hoogtemeters worden overwonnen.

Na het startschot in Garray wordt er koers gezet in oostelijke richting. Richting de plaatsjes Fuensauco en Aldeapozo moet er nog wat geklommen worden, maar vanaf Matalebreras gaat het vooral in dalende lijn.

Dat er vandaag geen bergpunten te verdienen zijn, betekent niet dat er niet geklommen hoeft te worden. Zo is er bij Tarazona nog een (ongecategoriseerde) beklimming. Vanaf Gallur gaat het weer noordwaarts. In de daaropvolgende fase door de Ebro-vallei is de de wind een niet te onderschatten factor, al geven de voorspellingen aan dat het wel mee zal vallen.

Op 22,7 kilometer van het einde ligt er in Sádaba nog een tussensprint, alvorens de finale richting de aankomstplaats wordt ingezet. Deze is in dalende lijn, waardoor we een razendsnelle finale kunnen verwachten. In Ejea de los Caballeros ligt in het centrum van de stad na een rechte lijn van 400 meter de finish getrokken aan de Calle Bomberos.

Favorieten

Dit parcours leent zich overduidelijk voor een massasprint. De sprinters en hun ploegen zullen na drie dagen staan te springen om een van de spaarzame kansen die dit Vuelta-parcours biedt te verzilveren. Theoretisch gezien kan de wind roet in het eten gooien, maar vanwege de gretigheid bij de sprintersploegen lijkt die kans vooraf klein.

Het aantal kanshebbers is echter beperkt. Het zware parcours en het feit dat de Giro voor een dubbel programma zorgt, heeft ertoe geleid dat een beperkt aantal sprinters aan de start staat. Weinig teams die de wedstrijd zullen willen controleren dus.

Met Sam Bennet heeft de Vuelta desalniettemin een grote naam aan de start. De winnaar van de groene trui in de Tour de France behoort tot de beste sprinters van dit moment, wat hij met een felbegeerde overwinning Avenue des Champs-Élysées andermaal onderstreepte. Bij Deceuninck-Quick-Step heeft de Ier met Michael Mørkøv een uitstekende lead-out meegekregen. Bovendien weet hij wat het is om te winnen in de Vuelta. Vorig jaar won hij twee etappes.

Zijn grootste concurrent is oud-ploeggenoot Pascal Ackermann. Het speerpunt van BORA-Hansgrohe rijdt in de Vuelta zijn enige grote ronde van het seizoen. In Tirreno-Adriatico was hij met twee ritzeges succesvol, al stond hij in de BinckBank Tour en de Scheldeprijs met lege handen. De Duitser blijft desalniettemin een sprinter om rekening mee te houden en beschikt over een ploeg die hem in een uitstekende positie kan afzetten.

De Belgische hoop is gevestigd op Jasper Philipsen. De 22-jarige sprinter – die in Spanje zijn laatste kilometers in dienst van UAE-Emirates rijdt – won vorige maand nog een rit in de BinckBank Tour. In Ardooie klopte hij onder meer Ackermann, die hij in de Vuelta weer zal tegen komen. Het maakt hem een van de grootste uitdagers van topfavoriet Bennett. Bij Lotto Soudal is het uitkijken naar zijn leeftijdsgenoot Gerben Thijssen, die eerder dit jaar nog tweede werd in de Gooikse Pijl.

Bij Trek-Segafredo is de hoop gevestigd op Matteo Moschetti. De 24-jarige Italiaan won begin dit seizoen twee wedstrijden in de Challenge Mallorca, maar staat sinds de coronabreak nog met lege handen. Landgenoot Jakub Mareczko is de vooruitgeschoven man bij CCC. Het is echter gissen naar zijn vorm. In de Ronde van Hongarije domineerde hij met drie ritzeges, maar in de BinckBank Tour speelde hij geen rol van betekenis.

Spanje beschikt momenteel niet over een sprinter die zich kan meten met de wereldtop. De kans dat een Spanjaard deze Vuelta een massasprint gaat winnen, lijkt daarom niet bijzonder groot. De meeste hoop is gevestigd op Jon Aberasturi. De sprintkopman bij Caja Rural – Seguros RGA is geen veelwinnaar , maar plek bij de top vijf moet binnen zijn mogelijkheden liggen. NTT beschikt over Carlos Barbero, een outsider die deze Vuelta indien hij een poging waagt wellicht een keer de top tien haalt. Burgos-BH vertrouwt op Jesús Ezquerra.

EF Pro Cycling beschikt met Magnus Cort over een renner met een snel eindschot. De Deen won vier jaar geleden twee Vuelta-ritten, waaronder de eindsprint in Madrid. Mitchelton-Scott brengt met Dion Smith de nummer zes van Milaan-San Remo aan de start. Bij Israel Start-Up Nation is Mihkel Räim (die eerder dit jaar nog won in de Ronde van Antalya) de sprinter van dienst. Bij Team Sunweb zal Max Kanter een kans krijgen om zich te tonen. Bij de Franse teams is het uitkijken naar sprinters van de tweede rij, zoals Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) of Romain Seigle. Op een goede dag kunnen zij kort eindigen. Dat zij renners als Bennett en Ackermann van een overwinning af kunnen houden, lijkt echter onwaarschijnlijk.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Pascal Ackermann, Jasper Philipsen

** Jon Aberasturi, Matteo Moschetti, Magnus Cort

* Dion Smith, Jakub Mareczko, Gerben Thijssen, Mihkel Räim

Weer & TV

Het weer in Spanje blijft herfstachtig. De temperatuur komt niet verder dan negentien graden Celsius. De regenjasjes zullen opnieuw mee moeten, want er is onderweg opnieuw kans op regen. De wind komt uit het noordwesten en heeft windkracht 2. Dat betekent dat de renners de wind in de slotfase schuin van voren hebben. In theorie lijkt dit echter te weinig voor waaiervorming.

De Vuelta wordt dit jaar op tv uitgezonden door Sporza en Eurosport. Op één begint het live-verslag om 14:50 uur. Op Eurosport komt men tijdens de uitzending van de Giro d’Italia met updates en gaat men na de finish in Italië verder met het verslag uit Spanje. Daarnaast is de koers te volgen via de Eurosport Player.

Vuelta 2020 – Etappe 4

Datum: donderdag 23 oktober

Start: 13:09 in Garray

Start tv-uitzending: 14:50

Finish: 17:19 – 17:42 in Ejea de los Caballeros