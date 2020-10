Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 2 naar Lekunberri

Wanneer de kruitdampen van de openingsrit zijn opgetrokken, mogen de renners zich woensdag opmaken voor een nieuwe etappe door het Baskenland. Opnieuw zal er het nodige geklommen moeten worden. Staat Primož Roglič na deze rit nog aan de leiding? We blikken vooruit op het parcours en de kanshebbers.

Parcours

Het startschot van de tweede rit wordt gegeven in het centrum van Pamplona, een stad die iets oostelijker ligt dan waar de renners dinsdag begonnen. De hoofdstad van de regio Navarra geniet vooral bekendheid vanwege het jaarlijkse stierenrennen. Na de start rijden de renners westwaarts voor een lus richting het noordelijk gelegen Lekunberri.

De openingsfase is – zeker in vergelijking met wat er komen gaat – nog redelijk vlak. De route voert de renners langs de oevers van de rivier de Arga, voordat met de Puerto de Guirguillano de eerste klim van de dag op het menu staat. Deze 8,2 lange klim van derde categorie kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4,3 procent.

Na de beklimming en afdaling volgt er weer een wat kalmer tussenstuk waarin de renners richting het noorden rijden en met de Puerto de Urbasa (9,2 km aan 4,7%) een volgende hindernis op hen ligt te wachten. Deze klim van derde categorie ligt in een beschermd natuurgebied. Geflankeerd door beuken- en bergweiden klimmen de renners tot 950 meter hoogte. Na het plateau op de top dalen de renners af richting de voet van de laatste klim van de dag.

Op 33 kilometer van het einde ligt er nog een streep getrokken voor een tussensprint, voordat de renners beginnen aan de scherprechter van de dag. De Alto de San Miguel de Aralar (9,4 km aan 7,9%) is qua lengte niet veel langer dan de eerdere beklimmingen, maar is wel een stuk steiler.

Dat zien we al direct in het eerste gedeelte van de klim. Na een kilometer is er al een passage waar het oploopt tot 15%. De klim verloopt vrij onregelmatig, al komen de stijgingspercentages amper boven de tien procent. Enkele betonnen secties maken de opgave extra lastig. Op 2,5 kilometer van het einde van de klim stijgt het wegdek opnieuw eventjes aan 15%. In theorie een ideaal moment om het verschil te maken.

In 2014 lag er bij het klooster op de top de finish van de elfde Vuelta-rit, die destijds gewonnen werd door Fabio Aru. Dit jaar krijgen de renners met de afdaling richting Lekunberri nog een extra toetje voorgeschoteld. Vanaf de top is het nog een kleine zeventien kilometer dalen tot de finish, waardoor we mogen uitkijken naar een razendsnelle finale. In de laatste kilometers zit nog een klein knikje waar – indien nodig – renners met een laatste versnelling zich nog van concurrenten kunnen ontdoen.

Favorieten

De renner die in Lekunberri als winnaar gehuldigd wil worden, zal naast durf en klimmersbenen ook over de nodige dalerscapaciteiten moeten beschikken. In de slotfase kan namelijk het verschil gemaakt worden in de afdaling.

Primož Roglič demonstreerde tijdens de openingsetappe andermaal dat er in hem een uitstekend daler schuilt. De Sloveen maakte het verschil in de slotkilometer, wat hem de eerste leider van deze Vuelta maakt. Indien op de top van de Alto de San Miguel de Aralar een elitegroepje de wedstrijd aanvoert, is de kans groot dat Roglic opnieuw met de zege gaat lopen. Naast een goede afdaling beschikt hij immers ook over een venijnige eindspurt.

Wanneer we de specialisten in het afdalen bespreken, dan kunnen we niet om Matej Mohoric heen. De Sloveen van Bahrain McLaren staat bekend als een meesterdaler en vindt hier een finale die op zijn lijf geschreven is. Mohoric beschikt over de capaciteiten om in de afdaling het verschil te maken en heeft het voordeel dat hij na de eerste dag geen bedreiging is voor het klassement. Bovendien kijkt ook zijn kopman Wout Poels al tegen een achterstand aan, waardoor de Sloveen ongetwijfeld de vrijheid krijgt om in het restant van deze Vuelta regelmatig voor eigen kansen te rijden.

Een renner die ongetwijfeld zijn zinnen heeft gezet op deze rit, is Mikel Nieve. De 36-jarige klimmer van Mitchelton-Scott komt uit Leitza, een plaatsje ongeveer 12 kilometer ten noorden van Lekunberri. Hij kent het gebied dus als zijn broekzak en zal gemotiveerd zijn om zich voor eigen volk (indien aanwezig) te tonen. Nieve kon op de eerste dag weliswaar niet met de besten mee, maar staat anderzijds ook nog kort in het klassement. Deelname in een vroege vlucht zit er daarom voor hem niet in. Wanneer hij op de slotklim weet aan te haken, is het kiezen van het juiste moment om weg te springen cruciaal.

Ook bij Astana vinden we enkele renners die bekend zijn op Baskische wegen. Ion en Gorka Izagirre komen uit de buurt. Zij komen uit Ormaiztegi, hemelsbreed ongeveer 45 kilometer van finishplaats Lekunberri. Wellicht inspireert het ze om in deze etappe ten aanval te trekken. Aangezien Ion vroeg tijdens de openingsrit moest lossen en nog niet helemaal hersteld lijkt van zijn sleutelbeenbreuk, zou het van Gorka moeten komen. Ook de roots van ploeggenoot Omar Fraile liggen in het Baskenland. Hij kijkt inmiddels al tegen een achterstand van een kwartier aan, dus vormt geen bedreiging meer voor het klassement. Nu kopman Aleksandr Vlasov in de eerste rit door het ijs zakte, krijgen Izagirre en Fraile wellicht de ruimte om zich op eigen grond te tonen.

Meerdere renners zullen er tijdens de openingsdag achter zijn gekomen dat ze deze Vuelta uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Ook Rui Costa behoort tot de categorie renners die vroeg moest lossen op de laatste klim van de dag. Wil hij dit jaar een etappe winnen, dan zal hij niet moeten wachten tot de laatste klim. Ook de Fransen David Gaudu en Clément Champoussin behoren deze Vuelta niet tot de beste klimmers. Nans Peters zou deze rit aan kunnen grijpen om zijn trilogie van ritzeges in alle grote rondes te voltooien. Indien zij voor een Franse ritzege willen zorgen, zullen zij het van ver moeten proberen. En wat te denken van Thibaut Pinot? Hij staat inmiddels op bijna tien minuten. Liep hij bewust een achterstand op om meer vrijheid te krijgen in ritten als deze, of is er meer aan de hand?

De hamvraag is ook voor deze rit of er een vluchtersgroep wegblijft of dat de klassementsmannen om de dagzege gaan strijden. Wellicht gaat de strijd om het bergklassement een rol van betekenis spelen. Er zijn in deze rit immers ook weer de nodige punten voor de bollentrui te verdienen. Misschien dat het voor Quentin Jauregui een reden is om woensdag wederom in de aanval te gaan. De Fransman kwam op twee klimmen boven, maar moest toch de bergtrui aan Sepp Kuss laten. Ook Tim Wellens zou hier een nieuwe poging kunnen wagen.

De kleinere Spaanse teams zullen zich ongetwijfeld weer willen mengen in de vlucht van de dag. Bij Burgos-BH is het uitkijken naar onder andere Óscar Cabedo en Ángel Madrazo. Jonathan Lastra probeerde het op de eerste dag namens Caja Rural op de voorlaatste klim, maar werd al snel tot de orde geroepen. Waagt hij woensdag een nieuwe poging? Verder is Andrea Bagioli een gevaarlijke klant voor de etappe van woensdag. De Italiaan is razendsnel, eindigde dinsdag knap als tiende en zal van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step wel de vrijheid krijgen om te koersen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primoz Roglic

*** Matej Mohoric, Mikel Nieve

** Gorka Izagirre, Omar Fraile, Nans Peters

* David Gaudu, Rui Costa, Andrea Bagioli, Jonathan Lastra

Deelnemerslijst Vuelta a España 2020

Weer en TV

Het weer in het Baskenland blijft wisselvallig. Met ongeveer twintig graden Celsius is de temperatuur niet overdreven fris. Er wordt weliswaar regen afgegeven, maar de eerste druppels vallen woensdag waarschijnlijk pas na afloop van de etappe. De wind waait hevig, komt uit het zuiden en heeft windkracht vijf.

De Vuelta wordt dit jaar uitgezonden door Sporza en Eurosport. Op één wordt de wedstrijd pas uitgezonden na de Driedaagse De Panne, maar op Canvas is men er al vanaf 14:50 bij. Op Eurosport komt men tijdens de uitzending van de Giro d’Italia met updates en is de koers te volgen via de Eurosport Player.

Vuelta 2020 etappe 2

Datum: woensdag 21 oktober

Start: 13:49

Start tv-uitzending: 14:50

Finish: 17:20 – 17:42