Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 16 naar Ciudad Rodrigo

Voordat de Vuelta a España in het slotweekend zijn definitieve ontknoping kent, wacht er op vrijdag nog een heuvelachtige overgangsrit. Op weg naar Ciudad Rodrigo liggen er opnieuw kansen voor vluchters, mits de klassementsmannen daarvoor de gelegenheid geven. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Nog drie etappes en dan zit de 75e Vuelta a España er alweer op en weten we wie zich eindwinnaar mag noemen van de Spaanse rittenkoers. De organisatie kiest echter niet voor een gezapige optocht richting Madrid. Nee, de renners krijgen eerst nog twee aartsmoeilijke etappes voorgeschoteld niet ver van de hoofdstad van het land. De negentiende etappe vertrekt vanuit Salamanca, zo’n tweehonderd kilometer ten westen van Madrid.

Salamanca, in het verleden bezet door de Romeinen, Alanen, Visigoten en ingenomen door de Moren, is van oudsher vooral een bruisende universiteitsstad waar studenten van heinde en verre zich intellectueel ontplooien. Salamanca is ook een populaire tussenstop voor toeristen, maar ook de Ronde van Spanje heeft het nodige meegemaakt in de hoofdstad van de gelijknamige provincie.

Zo was Salamanca al 21 keer verantwoordelijk voor de start van een Vuelta-rit en werd er ook geregeld gefinisht in het centrum van de stad. Zo was het in 2011 nog het decor van een individuele tijdrit, gewonnen door Tony Martin. Een zekere Chris Froome mocht toen voor het eerst een leiderstrui aantrekken in een grote ronde. Ook Angelo Furlan, David Millar, Marcel Wüst, Abraham Olano en Laurent Jalabert wonnen ooit in Salamanca.

De etappe begint met een tocht van een slordige zestig kilometer in zuidelijke richting, over de CL-512 en vervolgens de SA-205 naar San Miguel de Valero en tot aan Santibañez de la Sierra. Vervolgens trekt het peloton wat meer richting het westen, na een overigens vrij vlakke aanloop dwars door de regio Castilië en León. Als de coureurs voorbij Miranda del Castañar zijn, trekken ze een bergketen in en is het vrijwel meteen klimmen geblazen.

Na een golvende aanloopfase zien de renners met nog 85 kilometer te gaan wellicht een bordje met daarop de tekst ‘El inicio del puerto’, het begin van de Puerto El Portillo (13,8 km aan 4,4%) van tweede categorie. De beklimming is niet al te steil en het is maar de vraag of we hier de klassementsrenners in actie zullen zien. Als de renners de top bereiken op 1.240 meter, nemen ze weer de duik naar beneden.

Na een afdaling van goed vijftien kilometer doorkruisen de renners het gehucht Las Mestas en kunnen ze in theorie even wat verkoeling (al is het in deze tijd van het jaar niet echt nodig) zoeken in de natuurlijke zwembaden van Las Mestas. Het is bijzonder goed toeven in dit deel van de regio Extremadura, maar het peloton heeft zoals gewoonlijk geen tijd om van het uitzicht te genieten. Er zal gekoerst worden richting Ciudad Rodrigo.

In het plaatsje Ladrillar heeft de organisatie nog een klimverrassing in petto met de Puerto El Robledo. Dit is een beklimming van net geen twaalf kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 3,8%, al is het in dit geval zeker verstandig om de klim op te delen. De eerste drie kilometer (gemiddeld zo’n 4%) zijn goed te doen en vervolgens gaat het zelfs voor een tweetal kilometer naar beneden, om vervolgens te beginnen aan de steilste stroken van de Robledo.

Van kilometerpaal zes tot zeven zakken de percentages niet meer onder de 10% en vervolgens blijft de Robledo voor een drietal kilometer omhoog lopen aan meer dan 6%. Na een minder steil stukje vlak voor de top, stijgen de laatste honderden meters weer aan 6%. Eenmaal boven moeten de renners nog 36 kilometer afleggen tot aan de finish. Een aanvalslustige renner zal kortom van goede huize moeten komen om een solo tot een goed einde te brengen.

Na de Puerto El Robledo is het nog niet helemaal gedaan met klimmen, want vlak voor en na de tussensprint in Serradilla del Llano blijven de Spaanse wegen vervelend omhoog lopen. De renners bevinden zich inmiddels weer in de regio Castilië en León en koersen in een razende vaart verder. Ze finishen na een vlakke finale in Ciudad Rodrigo, dicht tegen de Portugese grens. Wie fietst zich hier in de voetsporen van eerdere ritwinnaars Jan Ullrich en Alexander Vinokourov?

Datum: vrijdag 6 november 2020

Start: 13:00 uur in Salamanca

Start tv-uitzending: 14:35 uur

Finish: tussen 17:03 en 17:30 uur in Ciudad Rodrigo

Favorieten

Te zwaar voor de sprinters, niet lastig genoeg voor de pure klimmers. Het profiel van deze etappe leent zich voor een scenario waarin aanvallers succesvol een gooi kunnen doen voor dagsucces. Vanwege de 2.632 hoogtemeters die onderweg overwonnen moeten worden, zal een potentiële winnaar hier desalniettemin over de nodige klimmerscapaciteiten moeten beschikken.

De rit van vrijdag doet denken aan de etappe van vorige week dinsdag naar Villanueva de Valdegovia. Een stevige klim van eerste categorie, met een afdaling richting de aankomstplaats. Die werd rit werd gewonnen door Michael Woods. De Canadees – die deze Vuelta al op de openingsdag zijn klassementsambities in rook zag opgaan – mag ook voor deze rit opgeschreven worden. De renner van EF Pro Cycling toonde woensdag in de rit naar Ourense immers al dat hij nog steeds ambitie heeft om een tweede rit aan zijn palmares toe te voegen.

Tim Wellens heeft zich deze Vuelta allerminst verstopt. Het leverde hem ritzeges op in Sabiñanigo en Ourense. Op weg naar Puebla de Sanabria reed hij opnieuw in de aanval, maar liet hij zich vroegtijdig terugzakken richting het peloton. Was dat om krachten te sparen met het oog op de rit van vrijdag?

Ook de naam van Alexander Vlasov is deze Vuelta meermaals voorbij gekomen. De Rus begon (net als Woods) teleurstellend aan de Vuelta, maar zette de knop om en ging op jacht naar dagsucces. Tot dusver zonder succes, al reed hij al vier keer bij de beste tien. In Castilië en León ligt er voor hem een kans om zijn eerste jaar in de WorldTour af te sluiten met een ritzege in een grote ronde. Binnen de sterke Astana ploeg zijn er naast Vlasov nog meer renners die over de kwaliteiten beschikken om in deze rit te triomferen. Omar Fraile bijvoorbeeld, de nummer twee achter Woods in Villanueva de Valdegovia. Ook streekgenoten als de gebroeders Izagirre en Alex Aranburu zijn op dit terrein renners om rekening mee te houden, terwijl ook Luis León Sánchez nog steeds aast op een ritzege.

Oud-wereldkampioen Rui Costa vindt hier eveneens een parcours dat aansluit van zijn kwaliteiten. De Portugese routinier mengde zich regelmatig in de strijd om de dagzege, maar staat tot dusver nog met lege handen. Michael Valgren behaalde deze Vuelta een korte klassering in de rit naar Aramón Formigal, maar voor de oud-winnaar van de Amstel Gold Race is dat wat mager. Deze rit geeft hem de gelegenheid om zijn Vuelta nog wat glans te geven. Anders is zijn Zwitserse ploeggenoot Gino Mäder wellicht iemand die sponsor NTT een mooi afscheidscadeau kan bezorgen.

Bij Deceuninck-Quick-Step zal men uitkijken naar de vlakke slotrit van zondag, maar met Andrea Bagioli (in een sprint) en Mattia Cattaneo (in een vlucht) beschikt de Belgische formatie ook voor deze rit over renners die mee kunnen spelen om de overwinning. Bij Mitchelton-Scott is het uitkijken naar renners als Nick Schultz en Robert Stannard. Sunweb zal ongetwijfeld renners als Thymen Arensman, Michael Storer, Robert Power en Mark Donovan mee willen sturen. Bij Movistar is dit een rit waar Marc Soler of oudgediende Alejandro Valverde zich kunnen onderscheiden. Caja Rural rekent op Jon Aberasturi.

Wanneer we kijken naar de Franse renners, is het afwachten of Guillaume Martin opnieuw meeglipt in de vlucht. De Fransman is mathematisch gezien inmiddels zeker van de bollentrui, maar wil wellicht nog de kers op de taart zetten. Ook met landgenoten Nans Peters (AG2R La Mondiale) en de talentvolle klimmers Clément Champoussin en David Gaudu, die deze Vuelta al won op de Alto de la Farrapona, moet rekening gehouden worden

Volgens parcoursbouwer Fernando Escartin zou deze rit wel eens in een sprint van een uitgedund peloton van ’30 á 40 renners’ beslist kunnen worden. Indien er geen vluchters voorop blijven en de beslissing valt tussen de sterkste renners, dan kunnen we niet om Primož Roglič heen. De Sloveen demonstreerde in Suances andermaal over een venijnig eindschot te beschikken. Daarnaast zouden de dure bonificatieseconden een reden kunnen zijn om zich opnieuw te mengen in een sprint. Tien seconden zouden aan het einde van deze Vuelta immers het verschil tussen winst en verlies kunnen betekenen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Woods

*** Tim Wellens, Alexander Vlasov

** Rui Costa, Primož Roglič , Michael Valgren

* Omar Fraile, Alex Aranburu, Robbert Stannard, Andrea Bagioli

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer en TV

Na een natte en koude rit naar Puebla de Sanabria, zal het op vrijdag iets droger zijn. In de loop van de middag kunnen er wellicht enkele druppels vallen, maar pas ’s avonds is er sprake van echte buiten. De temperatuur schommelt rond de 18 graden Celsius. De wind komt uit het oosten en heeft windkracht 2.

De Vuelta wordt ook vrijdag zoals gebruikelijk vanaf 14:35 uitgezonden op zowel Sporza als Eurosport.