Vuelta 2020: Voorbeschouwing bergrit naar Alto de la Covatilla

De beslissing in het algemeen klassement van deze bijzondere Vuelta a España zal zaterdag vallen. Sinds de tijdrit hebben de toppers zich koest kunnen houden, allemaal met oog op deze laatste bergrit met aankomst op de Alto de la Covatilla. Houdt Primož Roglič stand, met vier concurrenten binnen de twee minuten? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Wie wint de 75e editie van de Vuelta a España? Dat is de hamvraag voor de start van de voorlaatste etappe met aankomst op La Covatilla. De klassementsrenners krijgen nog één kans om verloren tijd goed te maken en de rodetruidrager te bestoken, aangezien de slotetappe naar Madrid meer weg heeft van een verplicht nummertje. Het belooft een loodzware etappe te worden met vier beklimmingen én een finish op een col van buitencategorie.

In Sequeros worden de renners op tijd verwacht voor de start van de voorlaatste etappe. Het is een plaatsje van amper driehonderd inwoners, maar de mensen die er leven kunnen wel elke dag genieten van het prachtige uitzicht over de bergen van de Sierra de Béjar. Daar trekken de renners ook heen voor een finish in wintersportgebied La Covatilla, al is het eerst nog tijd voor enkele andere beklimmingen in het westen van Spanje.

Het gaat vanuit Sequeros en Las Mestas, waar de renners gisteren ook passeerden, direct naar de op één na zwaarste berg van de dag met de Puerto del Portillo de las Batuecas. Het is een hele mond vol, maar het belangrijkste is dat het een klim van eerste categorie is en een gemiddelde stijgingsgraad heeft van 6,5%. Na tien kilometer klimmen bereiken de renners de top en gaat het weer naar beneden richting La Alberca.

Vervolgens trekken de renners weer richting startplaats Sequeros, maar nemen ze dit keer de oostelijke (in plaats van westelijke) richting op weg naar de Alto de San Miguel de Valero (12 km aan 3,4%) en de Alto de Cristóbal (6,2 km aan 4,7%) van derde categorie. Dit zijn opwarmertjes voor de Alto de Peñacaballera en de Alto de la Garganta, die de coureurs in de finale krijgen voorgeschoteld. Vlak daarvoor ligt in Montemayor del Río nog een tussensprint.

De Alto de Peñacaballera is 4,6 kilometer lang, voert naar een hoogte van 895 meter en stijgt aan 5,3%, de Alto de la Garganta is een stuk langer (12 kilometer) maar is met een gemiddelde stijgingsgraad van 4,8% niet al te lastig. Op de top van de Garganta is het wel nog maar 26 kilometer tot de finish, waardoor we misschien wel een aanval mogen verwachten van een renner die al wat verder staat in het klassement en nog iets van zijn Vuelta wil maken.

Na een korte afdaling en aanloop beginnen de renners op 11,4 kilometer van de streep aan de allerlaatste beklimming van deze Vuelta. Op de Alto de La Covatilla moet het gebeuren voor de klassementsrenners en de kans is groot dat we een man-tegen-mangevecht krijgen op deze col naar het skiresort. La Covatilla is dus iets meer dan elf kilometer lang en we komen uit op een gemiddelde stijging van net iets meer dan 7%.

De eerste kilometers van La Covatilla gaan omhoog aan 4%, wat voor doorgewinterde profs geen problemen moet opleveren. Na een viertal kilometer beginnen de steile stroken en stijgt het wegdek voor een drietal kilometer aan ongeveer 10%, met stroken tot 13%. Vervolgens vlakt de klim wat af, maar blijven de percentages voor de resterende vier kilometer schommelen rond de 7%, met af en toe een uitschieter naar boven en beneden.

Op de Alto de La Covatilla moeten de renners ook nog rekening houden met de wind. Waarom? La Covatilla is een open klim en zeker in de laatste acht kilometer zijn er geen bomen meer te bekennen. De wind heeft hier kortom vrij spel en het is dan ook niet uitgesloten dat we in de slotkilometers getuige zijn van een heus waaierspektakel. Denk maar terug aan de voorlaatste keer dat we met de Vuelta aankwamen op La Covatilla.

In 2011 zagen we op La Covatilla de ontdekking van Chris Froome, die in dienst van Bradley Wiggins de favorietengroep volledig uiteen wist te slaan, met dank aan de wind. Daniel Martin wist het spel met de wind wel te overleven en won uiteindelijk de sprint van een elitegroepje, voor Bauke Mollema. Die laatste veroverde die dag de rode leiderstrui. De Vuelta zal zaterdag voor een zesde keer finishen op La Covatilla.

De eerste keer was in 2002 en toen wist Santi Blanco een monstervlucht tot een goed einde te brengen. Twee jaar later vochten Roberto Heras en Santiago Pérez, de absolute ontdekking van die Vuelta, een duel uit op het scherpst van de snede. Felix Cardenas won die dag vanuit de vroege vlucht, maar het was Pérez die andermaal aan de stoelpoten van leider Heras wist te zagen en de tweevoudig Vueltawinnaar wist te lossen.

Heras wist enkele dagen later wel zijn derde Ronde van Spanje te winnen, al was het verschil met Pérez slechts een halve minuut. Die laatste werd vlak na de Vuelta echter betrapt op doping. De andere winnaars op La Covatilla luisteren naar de namen Danilo Di Luca (2006) en Ben King in 2018.

Start: 12.03 uur

Finish: 16.55-17.35 uur

Hoogtemeters: 4.138

Favorieten

Het wordt alles of niets voor de uitdagers van Primož Roglič. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft zich in de tijdrit en in Ciudad Rodrigo een ruimere voorsprong verschaft, maar geruststellend is het allerminst. Zeker als Roglič een inzinking krijgt in de laatste kilometers van La Covatilla is een halve minuut zo goedgemaakt. En dan liggen aan de streep altijd nog 10, 6 en 4 bonificatieseconden.

De vraag is of de titelverdediger verdedigend of aanvallend gaat koersen. In principe kan Roglič zich verdedigend opstellen en hoeft hij enkel de aanvallen van Richard Carapaz en Hugh Carthy te volgen. Zij staan binnen de minuut. De vraag is hoe goed Rogla nog is zo laat in de Vuelta. Hij weet hoe het is om een grote ronde te verliezen op de voorlaatste dag. Heeft hij daarvan geleerd en trekt hij de Vuelta-zege over de streep? Een vijfde ritzege zou de kers op de taart zijn voor Roglič.

Het wordt alles of niets voor Richard Carapaz en Hugh Carthy. Beide renners staan met een ander verwachtingspatroon aan de start. De meeste druk ligt bij Carapaz. De Ecuadoraan is de kopman van INEOS Grenadiers en heeft de afgelopen week altijd uitgesproken de Vuelta te willen winnen. Hij genoot van de strijd die hij voerde met Roglič toen hij zelf nog in de rode trui reed.

Nu is Carapaz de jager. Wel zal hij het voornamelijk alleen moeten doen. De steun bergop van Chris Froome, Andrey Amador, Iván Ramiro Sosa en Dylan van Baarle staat in schril contrast tot de steun die Jumbo-Visma kan bieden aan Roglič. Wil INEOS Grenadiers iets, dan zal het moeten zorgen dat de Nederlandse ploeg op de Alto de la Garganta zo weinig mogelijk knechten meer rond de leider heeft. Durft Carapaz vroeg ten aanval te trekken?

Hugh Carthy is al blij met de positie die hij bezet. De derde plaats, binnen de minuut van de leider. De prestatie van de EF Pro Cycling-kopman op de Alto de l’Angliru zal ook bij Roglič en Carapaz in het geheugen gegrift staan. Ze zullen Carthy niet zomaar laten rijden. Maar, de Brit kan wel de zogenaamde derde hond zijn die met het been heen gaat. Als twee honden vechten om een been…

Carthy werd in de Giro van 2019 elfde, maar heeft voor de rest nog geen klassement gereden in een grote ronde. De vraag is of hij zijn vorm vast weet te houden. Daarnaast is de vraag of hij het lef heeft om zijn derde plaats op het spel te zetten met een dood-of-de-gladiolen-aanval. Met Michael Woods heeft hij een ploeggenoot die hem daarbij kan helpen. Een Vuelta-eindzege voor Hugh Carthy past nu eenmaal perfect in het jaar 2020.

De nummer vier in het klassement is Daniel Martin. De Ier leek lang een belangrijke kanshebber op een podiumplaats, maar zijn tijdrit was niet denderend en dus is zijn achterstand flink opgelopen. De kopman van Israel Start-Up Nation kan mogelijk profiteren van die uitgangspositie. De ritzege is daarom zeker mogelijk voor Martin. Bovendien weet hij wat het is om daar te winnen, al was dat toen in veel betere omstandigheden. Bij een demarrage van Martin zal de reactie moeten volgen van Carthy, die dan zijn podiumplaats in het gedrang ziet komen.

Movistar zal er alles aan willen doen om deze Vuelta nog een ritzege te boeken. Enric Mas, de nummer vijf in de stand op ruim drie minuten, bood zelfs zijn excuses aan dat hij niet had gewonnen op de Angliru. Het was al de tweede keer dat Movistar zich uit de naad had gewerkt om Mas aan de ritzege te helpen. Is drie keer scheepsrecht voor de leider van het jongerenklassement? Met Alejandro Valverde (achtste) en Marc Soler (vijftiende) heeft de Spaanse armada nog meer kansen om te scoren door te anticiperen in de voorfinale. De kopmannen hebben niets te verliezen.

Er staan meer renners in de top-10 die met die instelling de laatste bergrit in zullen gaan. Aleksandr Vlasov was een van de weinigen die de toppers kon volgen op de Angliru. De Rus van Astana werd er zelfs tweede. Telkens zit Vlasov mee, maar kan hij niet wegrijden van de concurrentie. Voor de rasklimmer lonkt bovendien de achtste plaats in het klassement als hij Valverde achter zit weet te houden. Geen slecht vooruitzicht voor iemand die voor dit jaar nog geen grote ronde had gereden.

Wout Poels kon net niet mee met de elitegroep op de Angliru. Toch lijkt de Nederlander van Bahrain McLaren, zesde in het klassement, op weg naar een evenaring van zijn beste uitslag in een grote ronde. In 2017 werd hij al eens zesde in de Vuelta. Hij staat drie minuten achter Mas en heeft een minuut voorsprong op nummer zeven Felix Großschartner. Kortom, Poels rijdt een beetje in niemandsland. Waarom dan niet de gok wagen en mikken op de ritzege op La Covatilla. We weten dat de Limburger goed uit de voeten kan in druilerige omstandigheden.

We gaan ervan uit dat de klassementsrenners gaan strijden voor de ritzege, daar zullen in elk geval INEOS Grenadiers en EF Pro Cycling voor zorgen. Jumbo-Visma zal de koers willen controleren en zal het niet erg vinden als een kopgroep de boni’s wegpakt aan de streep. Denk dan aan klimgeiten als Guillaume Martin (Cofidis), Mikel Nieve, Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), David Gaudu (Groupama-FDJ) en Davide Formolo (UAE Emirates).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Richard Carapaz

*** Primož Roglič, Hugh Carthy

** Enric Mas, Aleksandr Vlasov, Marc Soler

* Daniel Martin, Alejandro Valverde, Wout Poels, Guillaume Martin

Weer en TV

In startplaats Sequeros is het zaterdagmiddag bewolkt en rond de 12 graden Celsius, maar door een stevige zuiderwind ligt de gevoelstemperatuur wat lager. De aankomstplaats krijgt het zwaar te verduren in het weekend. Vrijdagavond wordt zware regenval verwacht en door de dalende temperaturen kan in de nacht op zaterdag wat (natte) sneeuw vallen op bijna 2.000 meter hoogte. Zaterdagmiddag ligt de temperatuur op La Covatilla rond de 3 graden liggen. Er wordt de nodige regen verwacht en dat kan mogelijk ook sneeuw zijn.

Sporza (afwisselend op Eén en Canvas) zendt de etappe van start tot finish uit. Eurosport 1 is er vanaf 12.45 uur live bij, vanwege een eerdere uitzending van motorsport. Wel is via de online Eurosport Player de rit in zijn geheel te zien. De NOS is er vanaf 13.50 uur live bij op NPO1.