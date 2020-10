Vuelta 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar La Laguna Negra

Wie denkt dat de Vuelta op dag drie de renners mededogen toont, komt bedrogen uit. Na het loodzware tweeluik in het Baskenland, wacht donderdag in Castilië en León een nieuw aankomst bergop. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de kanshebbers.

Parcours

Op de derde dag verlaat het peloton het Baskenland voor een rit waarin de nodige hoogtemeters moeten worden gemaakt. Er wordt gestart op 315 meter boven zeeniveau. De aankomst ligt 166 kilometer verder op 1735 meter hoogte.

Het startschot klinkt om kwart over een in Lodosa, een plaatsje aan de rivier de Ebro ongeveer 35 kilometer ten oosten van Logroño. Primož Roglič bewaart goede herinneringen aan deze plek. Twee jaar geleden won hij hier in de Ronde van het Baskenland namelijk de tijdrit.

Het peloton zet vervolgens koers in zuidelijke richting over wegen die al vanaf de start almaar omhoog lopen. De eerste hindernis waar punten voor het bergklassement te verdienen zijn, is de Alto de Oncala. Deze debutant in de Vuelta begint na 62 kilometer wedstrijd, is zeventien kilometer lang en kent een bescheiden gemiddelde stijging van 2,6 procent.

Het is een voorproefje van wat komen gaat. Via Garray en Soria gaat het richting Abejar. Vandaar leidt de route richting de Picos de Urbion, een bergketen die deel uitmaakt van het Iberisch Randgebergte.

De 8,6 kilometer lange klim naar de bergmeren van Laguna Negra begint bescheiden, maar vanaf de tweede kilometer stijgt het wegdek stevig. De smalle route, met dennenbomen omzoomd, kent een vrij regelmatig middenstuk. Het venijn zit in de staart, waar de stijgingspercentages de dubbele cijfers ingaan. Wanneer de kopgroep hier nog uit meerdere renners bestaat, is dit het moment om het verschil te maken.

Favorieten

De eerste dagen gaven ons al een beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen bergop. Menig renner die vooraf als kanshebber werd gezien, zakte in het Baskenland door het ijs. Daarnaast voeren enkele ijzersterke blokken nog steeds een strakke regie, wat de kansen voor vluchters doet slinken.

Na twee dagen kunnen we rustig concluderen dat de topteams niet heel genereus zijn richting de avonturiers. Waar dinsdag Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers de vluchters niet te ver weg lieten rijden, zorgde in de tweede rit powerplay van Movistar ervoor dat de toppers om de dagzege gingen strijden. Kortom, genoeg ploegen die zo vroeg in de Vuelta de koers willen controleren dus.

Het is daarom waarschijnlijk dat de strijd om de ritzege opnieuw tussen de klassementsmannen zal gaan. Wanneer dat het geval is, dan kunnen we niet om Primož Roglič heen. Na een eerste en een tweede plaats staat hij na twee dagen met recht aan kop van het klassement. De Sloveen behoort bergop bij de besten, heeft een sterke ploeg ter ondersteuning en beschikt over een venijnige eindspurt waarmee hij na een zware koers zijn concurrenten kan verschalken. Genoeg ingrediënten om als topfavoriet voor deze bergrit te worden bestempeld. Naast Roglic beschikt Jumbo-Visma over meerdere renners die hier kunnen winnen. Zoals bijvoorbeeld luitenanten Sepp Kuss of George Bennett.

Richard Carapaz is deze Vuelta een van de voornaamste concurrenten van Roglič. De INEOS-kopman rijdt hier met een ploeg die iets minder sterk is dan we van de Britse formatie gewend zijn, maar de Ecuadoriaan heeft na twee dagen desalniettemin een geringe achterstand op het rood. Zijn opmerkelijke actie op weg naar Lekunberri deed weliswaar de wenkbrauwen fronsen, maar ondanks deze vruchteloze krachtsinspanning finishte hij uiteindelijk wel vooraan. Het blijft daardoor een renner om rekening mee te houden.

Enric Mas is tot dusver in goeden doen. De Spanjaard heeft na twee dagen nog een sterke uitgangspositie en kan bovendien rekenen op de steun van de dominante Movistar-ploeg. Marc Soler demonstreerde in de tweede rit al dat meer renners binnen de Spaanse formatie kunnen winnen. Ook oude vos Alejandro Valverde weet zich immers nog steeds in een positie te manoeuvreren waarin hij meespeelt voor dagsucces.

Tijdens deze Vuelta zien we enkele renners na een mindere periode opnieuw floreren. Daniel Martin bijvoorbeeld. De kopman van Israel Start-Up Nation handhaaft zich prima vooraan en staat na twee dagen netjes op een tweede plek. Ook Esteban Chaves rijdt boven verwachting goed en is daardoor in bergetappes weer een renner op wie moet worden gelet.

Bij EF Pro Cycling was het vooraf de vraag wie het kopmanschap zou opeisen. Nadat op de openingsdag kopmannen Daniel Felipe Martínez en Michael Woods hard onderuit gingen, bleef de verrassend sterk rijdende Hugh Carthy als enige kandidaat over. De 26-jarige Brit handhaaft zich uitstekend tussen de beste klimmers en wanneer het bij elkaar blijft, is de kans groot dat hij er nog bij zit.

Achter de renners die deze Vuelta nog in de running zijn voor een podiumplek, zit een grote groep die het aardig doet. Denk bijvoorbeeld aan het Deceuninck-duo Andrea Bagioli en Mattia Cattaneo of de Zwitser Gino Mäder. Zij zullen het echter moeten hebben van de aanval en staan nog te dicht in het klassement om al veel vrijheid te krijgen.

Daarnaast is er een categorie die zo langzamerhand zich moeten richten op dagsucces. Voor de Astana-ploeg verloopt de ronde niet zoals verwacht. Kopman Aleksandr Vlasov kan niet met de besten mee, al hield hij op de Alto de San Miguel de Aralar, in de tweede etappe, de schade nog beperkt. Langzaam groeit hij in de ronde en inmiddels staat hij op genoeg achterstand om geen bedreiging meer te vormen voor klassementsrenners. Genoeg redenen om voor de aanval te kiezen.

De nieuwe situatie biedt bovendien mogelijkheden voor zijn ploeggenoten Luis León Sánchez en Gorka Izagirre, die redelijk goed meegingen en nu wellicht sneller de vrijheid krijgen om voor eigen succes te rijden. Ook Omar Fraile is iemand die op dit terrein uit de voeten kan. Bij Bahrain-McLaren zal ook Wout Poels zich langzamerhand gaan richten op dagsucces.

Of de strijd om het bergklassement een rol van betekenis gaat spelen in het koersverloop, is nog maar de vraag. Er zijn in de derde rit relatief weinig punten te verdienen, dus lijkt het onwaarschijnlijk dat renners als Tim Wellens en Quentin Jauregui zich in de debatten gaan mengen. Mocht het toch tot een vlucht komen die het einde haalt, zullen renners als Jonathan Hivert, Luis Ángel Maté, Simon Geschke, Gonzalo Serrano of Nans Peters ongetwijfeld mee willen zitten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Richard Carapaz, Enric Mas

** Dan Martin, Esteban Chaves, Hugh Carthy

* Marc Soler, Sepp Kuss, Alejandro Valverde, Alexandr Vlasov

Deelnemerslijst Vuelta 2020

Weer en TV

De derde etappe zal worden verreden onder droge en bewolkte omstandigheden. Voor de start vallen mogelijk enkele regendruppels, maar de verwachting is dat het de rest van de rit droog blijft. De renners gaan van start onder een temperatuur van rond de twintig graden. Richting de slotklim koelt het wat af tot 15 graden Celsius. De wind komt uit het zuiden – wat betekent dat de renners het eerste gedeelte tegenwind hebben – en heeft windkracht 3.

De Vuelta wordt dit jaar uitgezonden door Sporza en Eurosport. Op één wordt de wedstrijd uitgezonden vanaf 14.50 uur. Op Eurosport komt men tijdens de uitzending van de Giro d’Italia met updates en is de koers te volgen via de Eurosport Player.

Vuelta 2020 etappe 2

Datum: woensdag 21 oktober

Start: 13:15 in Lodosa

Start tv-uitzending: 14:50

Finish: 17:18 – 17:44 in La Laguna Negra