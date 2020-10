Vuelta 2020: Voorbeschouwing achtste etappe naar Alto de Moncalvillo

Woensdag trekt de Vuelta a España door de wijnregio La Rioja, waar jaarlijks miljoenen liters wijn uit voortvloeien. Voor de renners is het van belang nuchter te blijven, want de streep is getrokken op de veeleisende Alto de Moncalvillo. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

Tijdens de achtste etappe van de Vuelta a España slingert het peloton door de Rioja-streek. De naam ‘Rioja’ doet sommige wielerliefhebbers nog wel een belletje rinkelen. De Vuelta la Rioja werd in het verleden onder meer gewonnen door Michael Matthews, Laurent Jalabert, Miguel Indurain en Luis Ocaña. Nog bekender is de streek bij Martien Meiland en andere mensen die graag een wijntje wegtikken.

Logroño is niet alleen de hoofdstad van de regio, maar ook de hoofdstad van de wijnstreek die goed is voor een jaarlijkse productie van zo’n driehonderd miljoen liter. De stad ligt aan de oever van de Rio Ebro en aan de pelgrimsroute naar Santiago. De Calle del Laurel is een hotspot voor tapasliefhebbers. Flink eten en drinken in dit culinaire oord klinkt aanlokkelijk, maar dit is voor de coureurs gezien het klimwerk in deze etappe geen al te goed goed idee.

Er wordt begonnen met een lus ten westen van Logroño. Het is hier nooit biljartvlak zoals in de Lage Landen, maar echt lastig kunnen we het eerste deel van de etappe niet noemen. Tussen de wijnranken krijgt een kopgroep een mooi parcours om weg te rijden. Na 100 kilometer is de Puerto de la Rasa de eerste klim van de dag. Deze begint op het meest zuidelijke punt van de etappe, in Jalón de Cameros. Hier, zo’n veertig kilometer ten zuiden van de startplaats, ligt tevens de tussensprint.

Na 9,8 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2 procent volgt een afzink van een goede tien kilometer met hier en daar een haarspeldbocht. Vervolgens wordt twintig kilometer lange de loop van de Rio Iregua gevolgd, om daarna linksaf te slaan richting de tweede en laatste klim van de dag, een nieuwe muur uit de hoge hoed van oud-renner en parcoursbouwer Fernando Escartín. Bij het uitrijden van het dorpje Sojuela begint het spektakel: een klim van 8,3 kilometer die voor een serieuze schifting kan zorgen.

De eerste kilometer van de Alto de Moncalvillo, die voor het eerst in de Vuelta is opgenomen, begint aan zes procent gemiddeld. Redelijk gezapig vergeleken met de kilometers die volgen. Pakweg vier kilometer lang blijft het percentage net onder de tien procent, maar daarna zijn er passages van 15 procent. Geen Rampas Inhumanas vergelijkbaar met een Alto de los Machucos, maar meer dan genoeg om de nodige verschillen te laten ontstaan.

Datum: woensdag 28 oktober

Start: 13.03 uur Logroño

Start tv-uitzending: 14.35 uur

Finish: tussen 17.03 en 17.28 uur op de Alto de Moncalvillo

Favorieten

Een nieuweling dus in de Vuelta a España, die Alto de Moncalvillo. Deze veeleisende klim vormt het orgelpunt van de achtste etappe met hellingen aan acht à negen procent. In de laatste drie kilometer gaat de stijging zelfs in de dubbele cijfers aan dertien à veertien procent. Genoeg dus voor de nodige verschillen. Vaststaat dat een renner met sterke klimmersbenen hier gaat winnen.

Dan komen we vrij snel uit bij Primož Roglič, titelverdediger in de Vuelta en ook nu al goed voor een etappezege en vijf dagen de rode trui. Zondag verloor de kopman van Jumbo-Visma veertig seconden en de koppositie in het algemeen klassement na gestuntel met zijn regenjasje. In de rit naar de Alto de Moncalvillo krijgt de Sloveen kansen om tijd te heroveren op zijn concurrenten.

Richard Carapaz was spekkoper bij het malheur van Roglič. Terwijl de Sloveen op de voorlaatste klim knoeide met het aantrekken van zijn jasje, versnelde INEOS Grenadiers. De Ecuadoraan liet op de slotklim vervolgens zijn goede vorm zien door te demarreren en van vrijwel alle favorieten de beste zaken te doen. Ook op de Alto de Moncalvillo liggen weer kansen voor hem.

Behalve Carapaz had ook Hugh Carthy weinig problemen met de Aramón Formigal, de vervanger van de Tourmalet in de Vuelta. De Britse klimmer van EF Pro Cycling reed met de beste favorieten omhoog en had aan het eind een venijnige sprint in de benen, waarmee hij David Gaudu, Richard Carapaz en Marc Soler nog zeven seconden aansmeerde. Ook woensdag is Carthy een favoriet.

Van de favorieten maakten David Gaudu en Marc Soler dus eveneens een sterke indruk zondag. Beide klimmers weten inmiddels hoe ze een wedstrijd van WorldTour-niveau moeten binnenhalen. Gaudu won vorig jaar een etappe in de Ronde van Romandië, terwijl Soler vorige week nog de rit naar Lekunberri naar zijn hand zette. Let ook op zijn ploegmaats Enric Mas en Alejandro Valverde.

Winnen deed ook Dan Martin al in de eerste week van de Vuelta. In Vinuesa, waar de aankomst lag bij het bergmeer Laguna Negra, was de Ierse renner Primož Roglič en Richard Carapaz de baas in een sprint bergop. De kopman van Israel Start-Up Nation, die in de rit naar Sabiñánigo wel ten val kwam, weet normaal wel raad met de stijgingspercentages in de laatste drie kilometer.

Ook voor Ion Izagirre liggen kansen voor een tweede zege. De Spanjaard van Astana verloor in de eerste week al een half uur en is dus ongevaarlijk als hij mee in een kansrijke ontsnapping springt. In de etappe naar Aramón Formigal liet hij al zien hoe hij zo’n scenario weet om te zetten in een overwinning. Let ook op zijn ploeggenoten broer Gorka en Aleksandr Vlasov.

Eerste verliezer in die etappe was Michael Woods, voor wie de Vuelta rampzalig begon. In de klim van de Alto de Elgata kwam de Canadees ten val en gaf ruim achttien minuten prijs. De nummer zeven van 2017 kon direct een streep zetten door zijn klassement. Zijn tweede plek op de Aramón Formigal liet echter zien dat nog gewoon rekening moet worden gehouden met de klimmer.

Tot op heden maakt Wout Poels een degelijke indruk in zijn zesde deelname aan de Vuelta. In de etappe naar La Laguna Negra was de kopman van Bahrain-McLaren al vierde en zondag, in het slechte weer op de Aramón Formigal, was hij wederom een van de betere klassementsrenners. Met de steile hellingen op de Alto de Moncalvillo weet hij normaal wel raad.

Bij Mitchelton-Scott is het uitkijken naar Esteban Chaves, die al dagenlang stabiel in de top tien van het klassement staat. De Colombiaan staat echter nog te kort om vanuit een lange aanval te kunnen winnen. UAE Emirates heeft verschillende mogelijkheden met David De la Cruz, Sergio Henao, Davide Formolo en Rui Costa. Wat kan Felix Großschartner klaarspelen in deze rit?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Richard Carapaz, Hugh Carthy

** Dan Martin, Marc Soler, Michael Woods

* Ion Izagirre, Wout Poels, Aleksandr Vlasov, David Gaudu

Deelnemerslijst: Vuelta 2020

Weer en TV

Het blijft bewolkt maar zo goed als droog in de achtste etappe. Dichter bij de Alto de Moncalvillo neemt de kans op lichte regen toe. ’s Middags stijgt de temperatuur tot 17 ℃ en is de wind zwak, aan windkracht 1 à 2.

De Vuelta wordt dit jaar dagelijks uitgezonden door Sporza, Eurosport en Eurosport.nl. De NOS brengt in het weekend ook de Vuelta op de buis. De rechtstreekse uitzending op Sporza begint om 14.35 uur.