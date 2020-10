Vuelta 2020: UAE Emirates gaat voor ritzeges, Jasper Philipsen voor de sprints

UAE Emirates mikt in de Vuelta a España op ritzeges. Onder meer Jasper Philipsen moet daarvoor zorgen. Hij is de sprinter van dienst namens de ploeg. Met David De la Cruz en Davide Formolo wil UAE Emirates scoren in de bergen en het klassement.

“Voor de weinige sprintetappes rekenen we op Jasper”, zegt ploegmanager Matxin Fernandez. “Hij voert een blok aan met nog drie talenten: Alessandro Covi, Aleksandr Riabushenko en Ivo Oliveira. Onze filosofie is om deze jonge gasten de kans te geven en ook te strijden in elke etappe.”

Naast De la Cruz en Formolo kan UAE Emirates in de lastige ritten ook terugvallen op ervaren krachten als Rui Costa en Sergio Henao. “We verwachten een intense wedstrijd vanaf het begin. Daar hebben we op geanticipeerd in onze selectie. Het is een gebalanceerd team met jonge en ervaren renners. De la Cruz krijgt de kans om te laten zien wat hij kan doen na een solide Tour.”

“Daarnaast komt Formolo fris aan de start, nadat hij goed hersteld is van zijn valpartij in de Tour”, aldus Matxin. “Costa en Henao zijn onze veteranen die voor de ervaring zorgen. Zij zullen ook hun eigen kansen krijgen.”

Selectie UAE Emirates voor de Vuelta a España 2020 (20 oktober-8 november)

Rui Costa

Alessandro Covi

David De La Cruz

Davide Formolo

Sergio Henao

Ivo Oliveira

Jasper Philipsen

Aleksandr Riabushenko