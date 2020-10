Vuelta 2020: Team Sunweb rekent op zeer jonge ploeg

Team Sunweb heeft zijn selectie voor de komende Vuelta a España op papier. De Duitse formatie geeft heel wat jongeren de kans om zich te bewijzen in een grote ronde. De oudste renner in de selectie is Jasha Sütterlin, maar de Duitse hardrijder is ook nog altijd maar 27 jaar.

De selectie bestaat verder uit Thymen Arensman (20), Mark Donovan (21), Ilan Van Wilder (20), Robert Power (25), Michael Storer (23), Max Kanter (22) en de 22-jarige Martin Salmon. Ploegleider Marc Reef over de Vuelta: “We willen ook in Spanje in de winning mood blijven. We bekijken de Vuelta echt dag per dag.”

“We zullen de komende weken op jacht gaan naar dagsucces. We starten hier met een jonge en talentvolle groep en het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de renners. Dat kan perfect in een grote ronde.” Arensman, Donovan, Kanter, Salmon en Van Wilder maken hun debuut in een grote ronde.

Reef: “Jasha (Sütterlin, red.) brengt de nodige ervaring met zich mee, maar zal ook zijn debuut in de Vuelta maken. Robert (Power, red.) en Michael (Storer, red.) maakten vorig jaar al deel uit van de Vuelta-selectie en onze successen. We hopen het seizoen op een mooie manier af te sluiten.”

Selectie Team Sunweb voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Thymen Arensman

Mark Donovan

Max Kanter

Robert Power

Martin Salmon

Michael Storer

Jasha Sütterlin

Ilan van Wilder