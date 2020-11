Vuelta 2020: Start van rit naar Puebla de Sanabria vervroegd

De organisatie van de Vuelta a España heeft het tijdschema van de vijftiende rit aangepast. De start van de neutralisatie in startplaats Mos is vervroegd van 10.33 uur naar 10.05 uur. Dat staat in het juryrapport van de Vuelta.

De finish in Puebla de Sanabria zou volgens de eerste berekeningen in het routeboek zijn tussen 16.55 en 17.38 uur, maar ook die finishtijd is naar voren gehaald. Door die wijziging wordt de aankomst van de winnaar verwacht tussen 16.27 en 17.10 uur.

Het Vuelta-peloton rijdt donderdag de hele dag in oostelijke richting. De stevig wind (windkracht 3 à 4) komt juist uit het oosten en staat dus de hele dag tegen. Daarnaast worden stevige windstoten verwacht in de etappe tussen de regio’s Galicië en Castilië en León.

