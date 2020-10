Vuelta 2020: Sprintzege Sam Bennett in Ejea de los Caballeros

Sam Bennett heeft de vierde etappe in de Vuelta 2020 gewonnen. De renner van Deceuninck-Quick-Step won na een etappe van 191,7 kilometer in de straten van Ejea de los Caballeros de massasprint. Jasper Philipsen finishte als tweede, voor Jakub Mareczko.

Vier vluchters

De Vuelta ging vandaag van start met twee renners minder. Daniel Felipe Martínez en Simon Geschke stapten om verschillende redenen niet op. Vanaf de start gingen vier renners in de aanval. Luis Angel Maté (Cofidis) en Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) hadden gezelschap van het Burgos-BH-duo en Willie Smit en Jesus Ezquerra. De vier reden een maximale voorsprong van vier miunten bij elkaar.

Op de lange, brede wegen door Aragón ging het tempo halverwege de rit opeens de hoogte in en trok het peloton op een lint. De voorsprong van de leiders verdween daardoor als sneeuw voor de zon. Het peloton naderde de vluchters tot op een halve minuut, maar de chaotische fase bleek van korte duur.

De voorsprong zou geleidelijk weer oplopen tot meer dan twee minuten, maar de vier voorin zouden in de finale van de rit er niet in slagen voorop te blijven. Na de door Tanfield gewonnen spurt spatte de kopgroep uit elkaar, waarna Smit als laatste vluchter op vijftien kilometer van het einde door het peloton werd ingerekend.

Bennett laat zich niet verrassen

In de finale ontspon zich het kenmerkende schouwspel waarin de sprinterstreintjes zich formeerden. Op drie kilometer van het einde nam Deceuncink-Quick-Step het heft in handen. Jasper Philipsen ging de sprint van ver aan en pakte in de dalende finishstraat direct enkele fietslengtes. Bennett counterde echter sterk en kwam alsnog langszij. Hij boekt daarmee zijn derde zege ooit in de Vuelta.