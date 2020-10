Vuelta 2020: Ruimere tijdslimiet voor bergrit naar La Farrapona

De organisatie van de Vuelta a España heeft de tijdslimiet voor de bergrit naar de Alto de la Farrapona opgerekt. Aanvankelijk behoorde de etappe tot moeilijkheidsgraad 4, maar dat is veranderd naar moeilijkheidsgraad 5.

Door die wijziging, die is vermeld in het juryrapport, krijgen de renners meer tijd om binnen te komen. Per moeilijkheidsgraad gelden namelijk verschillende tijdslimieten. De limiet is altijd een percentage van de finishtijd van de winnaar, afhankelijk van de gemiddelde snelheid van de ritwinnaar.

Nu de rit naar La Farrapona (lees hier de voorbeschouwing) is aangewezen als ‘moeilijke bergetappe’ gelden de volgende percentages voor de tijdlimieten:

Langzamer dan 30 km/h: 10%

Tussen de 30-32 km/h: 12%

Tussen de 32-34 km/h: 14%

Tussen de 34-36 km/h: 16%

Tussen de 36-38 km/h: 18%

Tussen de 38-40 km/h: 20%

Sneller dan 40 km/h: 22%