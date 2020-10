Vuelta 2020: Roglic zegeviert in openingsetappe, Dumoulin verliest tijd

Primoz Roglic heeft de openingsetappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De renner van Team Jumbo-Visma ontsnapte in de afdaling van de Alto de Arrate en bleef op deze manier zijn medevluchters voor. Richard Carapaz werd tweede. Tom Dumoulin moest op de slotklim de koplopers laten gaan en liep daardoor al op de eerste dag tijdsverlies op.

Vijf vluchters

Na een minuut stilte voor de slachtoffers van COVID-19, werd in Irún het startschot gegeven van de laatste grote ronde van dit seizoen. Vijf man koos in deze regenachtige openingsrit al vroeg voor de aanval. Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick Step), Jasha Sütterlin (Team Sunweb), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Tim Wellens (Lotto Soudal) en Jetse Bol (Burgos-BH) kregen een vrijgeleide van het peloton en reden een maximale voorsprong van 3,5 minuut bij elkaar. Aritz Bagües (Caja Rural – Seguros RGA) had de slag gemist en probeerde alsnog de oversteek te maken. De Spanjaard probeerde bij de koplopers te geraken, maar slaagde daar niet in.

Jumbo-Visma en Movistar bepaalden het tempo aan kop van het peloton en lieten de vijf vooraan niet te ver wegrijden.

Op 95 kilometer van het einde kwam Daniel Felipe Martínez hard ten val, maar de Colombiaan kon zijn weg vervolgen en werd door zijn ploeggenoten teruggebracht in het peloton. Mathias Frank en Ilan Van Wilder hadden minder geluk. Frank moest na een val vroegtijdig de Vuelta verlaten, terwijl debutant Van Wilder vanwege fysieke problemen in de remmen kneep. Omdat ook Alexandre Geniez later in de rit opgaf, heeft AG2 La Mondiale nog maar zes renners over.

Froome mag ambities opbergen

Op de Alto de Udana pakte Jauregui de volle buit voor de bergtrui, voor Bol en Sütterlin. Ook op de tweede klim van de dag was de Fransman wederom als eerste boven. Aan de eensgezindheid in de kopgroep kwam een einde toen Cavagna het niet snel genoeg vond gaan. De Fransman werd echter al snel tot de orde geroepen door zijn medevluchters, die op de hielen werden gezeten door het peloton. De vroege vluchters werden vervolgens één voor één ingerekend en op 25 kilometer voor het einde was de vroege vlucht ten einde.

Tijdens de beklimming van de Alto de Elgata was er wederom pech voor EF Pro Cycling toen Michael Woods ten val kwam. Op de voorlaatste klim van de dag moesten Chris Froome en Thibaut Pinot al vroeg het peloton laten gaan. Froome wist terug te keren, maar moest weer lossen toen zijn ploeggenoten het tempo verhoogden.

Jumbo-Visma domineert, slimme Roglic wint

Op de Alto de Arrate bleven de INEOS Grenadiers het tempo aangeven. Achterin het peloton ontstond een klein slagveld waarbij onder andere Vlasov, Martinez en Poels afhaakten. Sepp Kuss gooide op 4,5 kilometer voor het einde de knuppel in het hoenderhok. Voor Tom Dumoulin en Alejandro Valverde ging het daarna te snel.

Vooraan bleven negen renners over. Jumbo-Visma was met drie man (Kuss, Roglic en Bennett) goed vertegenwoordigd. Een sterke Kuss bleef het tempo aangeven, wat ten koste ging van ploeggenoot Bennett. In de afdaling probeerde Carthy te ontsnappen, maar zijn poging was onsuccesvol. Vervolgens plaatste Roglic op een kilometer van het einde een versnelling. De Sloveen pakte voldoende voorsprong om weg te blijven, waardoor hij de openingsrit op zijn naam kon schrijven. Carapaz kwam te laat en werd tweede.

Roglic deelt met zijn overwinning een gevoelige tik uit aan zijn concurrenten. Ploeggenoot Tom Dumoulin kijkt al tegen een minuut achterstand aan. Martinez en Vlasov staan al op meer dan vier minuten en lijken hun klassementsambities op te kunnen bergen. Ook Chris Froome en Thibaut Pinot kijken na één dag al tegen een forse achterstand aan.