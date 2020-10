Vuelta 2020: Ricardo Vilela vervangt zieke Jorge Cubero bij Burgos-BH

Burgos-BH heeft de selectie voor de Vuelta a España op een plaats moeten wijzigen. Door ziekte moet Jorge Cubero de Spaanse ronde aan zich voorbij laten gaan. Ricardo Vilela is zijn vervanger.

Cubero toonde donderdag verschijnselen van koorts en ander ongemak, vertelde ploegarts Juan Antonio Jaume via het team. “Ondanks een negatieve PCR-test en verschillende sneltesten om het coronavirus uit te sluiten, waren we genoodzaakt hem te isoleren van onze bubbel. Hoewel de renner bijna volledig is hersteld, was het raadzaam hem te vervangen met zo’n belangrijke koers in het verschiet.”

Voor Vilela (32) wordt het zijn vierde optreden in de Vuelta a España. De Portugees reed onlangs een degelijke Ronde van Portugal, die hij als veertiende beëindigde. Tevens rekent Burgos-BH op Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Juan Felipe Osorio, Willie Smit, Jetse Bol, Jorge Cubero, Óscar Cabedo en Alex Molenaar. Voor Bol wordt de Vuelta zijn vijfde grote ronde uit zijn carrière, voor de jonge Alex Molenaar (pas 21) wordt het zijn debuut in een rittenkoers van drie weken.

Selectie Burgos-BH voor de Vuelta a España 2020 (20 oktober-8 november)

Jetse Bol

Óscar Cabedo

Jesús Ezquerra

Ángel Madrazo

Alex Molenaar

Juan Felipe Osorio

Willie Smit

Ricardo Vilela