Vuelta 2020: Pascal Ackermann wint slotrit in Madrid, Primoz Roglic weer eindwinnaar

De slotetappe van de Vuelta a España 2020 is gewonnen door Pascal Ackermann. De sprinter van BORA-hansgrohe was na een rit van 139 kilometer de beste sprinter in de traditionele rit naar Madrid. Primož Roglič (Jumbo-Visma) wist voor het tweede jaar op rij het eindklassement in de Vuelta te winnen.

Even na half twee vertrok het peloton bij het Hipódromo de La Zarzuela, een paardenracebaan in de buitenwijken van Madrid, voor de laatste etappe van deze Vuelta. Overigens ontbrak Davide Formolo, de Italiaan stond op het punt om vader te worden en wilde maar wat graag de slotrit laten schieten om bij dat heuglijke moment te zijn. Rémi Cavagna werd ondertussen uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van deze Vuelta.

Daarna volgden de nodige festiviteiten, met champagne, fotomomenten en veel lachende gezichten met oude bekenden. Jumbo-Visma begeleidde als ploeg van de klassementsleider Primož Roglič het peloton naar Madrid. Op een kleine veertig kilometer van de meet draaiden de renners het lokale circuit van 5,9 kilometer in de hoofdstad op.

De eerste serieuze aanval kwam van Tim Wellens en Willie Smit. Zij kregen sprintersploegen Deceuninck-Quick-Step en BORA-hansgrohe achter zich aan. Caja Rural-Seguros RGA had aanvankelijk en Jonathan Lastra iemand mee van voren, maar hij kon het tempo van Wellens en Smit niet volgen. Gonzalo Serrano en Dmitriy Gruzdev maakten daarna de oversteek. De vier reden ruim twintig seconden weg.

Koninklijke massasprint

Ook het UAE Emirates van Jasper Philipsen zette een mannetje op kop van het peloton om de vluchters terug te pakken, en dat plan slaagde op zes kilometer van de finish. Vervolgens was het alle hens aan dek richting de koninklijke eindsprint in Madrid, met alle treintjes op hoge snelheid (tot 70 km/h) naast elkaar.

BORA-hansgrohe nam de kop in de laatste kilometer in dienst van Pascal Ackermann. Sam Bennett leek in extremis zijn wiel net iets eerder dan de Duitser over de eindstreep te drukken, maar Ackermann was toch de eerste aan de streep. Max Kanter was in de strijd om de derde plek nipt sneller dan Jasper Philipsen.

Ceremonies

Op het eindpodium in Madrid werd Roglič geflankeerd door Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) en Hugh Carthy (EF Pro Cycling). Roglič mocht ook de groene puntentrui in ontvangt nemen. De Sloveen is de eerste renner in 43 jaar die van start tot finish de leider is in het puntenklassement van de Ronde van Spanje.

De bergtrui werd uitgereikt aan Guillaume Martin (Cofidis), die overtuigend dat nevenklassement won. De witte jongerentrui was een prooi voor Enric Mas (Movistar), hij hield David Gaudu en Aleksandr Vlasov ruim achter zich. Het ploegenklassement ging, niet geheel verrassend, naar Movistar.