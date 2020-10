Vuelta 2020: NTT Pro Cycling met vrijbuitersploeg naar Spanje

NTT Pro Cycling heeft de selectie op papier voor hun laatste wedstrijd van het jaar, en wellicht de laatste wedstrijd uit hun bestaan. De Zuid-Afrikaanse ploeg zoekt nog altijd naar een nieuwe hoofdsponsor voor volgend jaar.

“Het is fantastisch dat de Vuelta eindelijk hier is, hoewel het later in het jaar is en in lastige omstandigheden. Dat geldt ook voor het team, dat nog altijd geen hoofdsponsor heeft voor volgend jaarheeft”, zegt ploegleider Alex Sans Vega. “We starten de Vuelta in de wetenschap dat het de laatste wedstrijd van het jaar is en de laatste kans om onszelf te tonen.”

De renners die geselecteerd zijn krijgen alle vrijhoud voor de aanval. “We starten zonder klassementsman, maar met renners die kunnen mikken op ritzeges.”

De selectie bestaat uit de Zuid-Afrikanen Nicholas Dlamini, Stefan de Bod en Reinardt Janse van Rensburg. Voor De Bod is de Vuelta zijn debuut in een grote ronde.

Ook Gino Mäder en Benjamin Dyball zijn voor het eerst geselecteerd voor een drieweekse koers. De afvaardiging wordt vervolledigd met Carlos Barbero, en de ervaren krachten Enrico Gasparotto en Michael Valgren.

Selectie NTT Pro Cycling voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Carlos Barbero

Stefan de Bod

Nic Dlamini

Benjamin Dyball

Enrico Gasparotto

Michael Valgren

Reinardt Janse van Rensburg

Gino Mäder