Vuelta 2020: Movistar met kopmannen Valverde, Soler en Mas

Movistar staat volgende week met ‘El Tridente’ aan de start van de Vuelta a España. Kopmannen Alejandro Valverde, Marc Soler en Enric Mas voeren de selectie van de Spanjaarden aan in de thuisronde.

De selectie van Movistar is nagenoeg identiek aan die van de Tour de France. Alleen Dario Cataldo ontbreekt ten opzichte van de Franse rittenkoers; de Italiaan rijdt momenteel de Giro d’Italia. Zijn plek wordt ingevuld door Jorge Arcas.

Zeven van de acht renners van de Unzué-ploeg zijn Spaans. Naast de kopmannen zijn dat Carlos Verona, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas en Jorge Arcas. De Portugese hardrijder Nelson Oliveira maakt de selectie compleet.

Vorig jaar stond Movistar met de ervaren Valverde nog op het eindpodium van de Vuelta. De toenmalig wereldkampioen (Vuelta-winnaar in 2009) werd tweede achter Primoz Roglic. Mas (tweede in 2018) weet ook was het is om op het podium te staan. Soler kwam in de Vuelta nog niet verder dan een negende plek in het eindklassement.

Selectie Movistar voor de Vuelta a España 2020 (20 oktober-8 november)

Jorge Arcas

Imanol Erviti

Enric Mas

Nelson Oliveira

José Joaquín Rojas

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona