Vuelta 2020: Mitchelton-Scott gaat met Chaves voor klassement

Esteban Chaves is de kopman van Mitchelton-Scott in de Vuelta a España. De Colombiaan, inmiddels 30 jaar, werd in 2016 al eens derde in het eindklassement van de Spaanse ronde. Hij krijgt onder meer Mikel Nieve met zich mee.

Chaves kijkt uit naar de Vuelta. “Dit jaar voelt alles een beetje raar, door de timing van de wedstrijd en de omstandigheden, maar ik voel dat ik in goede vorm ben”, zegt hij. “Zeker na de Tour de France en het WK. Soms eindig je een grote ronde en dan voel je je slecht en super moe. Maar dit keer was dat na de Tour niet het geval. Ik kan mijn vorm al het hele jaar goed doortrekken en als het zo doorgaat, dan is de Vuelta geen uitzondering.”

Ploegleider Julian Dean heeft Chaves ook goed uit de Tour zien komen. “Het is dus spannend om hem weer in koers te zien, hopelijk terug op het niveau waarop hij een paar jaar geleden koerste”, geeft Dean aan. “Dit wordt een geweldige kans voor hem, omdat hij gezond is, niet gevallen is of niet ziek is geweest. Hij zal de Vuelta beginnen om er het beste van te maken in het algemeen klassement.”

De ervaring binnen Mitchelton-Scott komt de komende Vuelta, die door de omstandigheden ingekort is tot een 18-daagse, van Mikel Nieve. Ook van Dion Smith verwacht de Australische ploeg veel. Alex Edmondson, Nick Schultz, Tsgabu Grmay en groterondedebutanten Callum Scotson en Robert Stannard maken de selectie compleet.

Selectie Mitchelton-Scott voor de Vuelta a España 2020 (20 oktober-8 november)

Esteban Chaves

Alex Edmondson

Tsgabu Grmay

Mikel Nieve

Nick Schultz

Callum Scotson

Dion Smith

Robert Stannard