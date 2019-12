Vuelta 2020: Kruijswijk kopman Jumbo-Visma, Roglic verdedigt titel niet

Team Jumbo-Visma kiest volgend jaar voor Steven Kruijswijk als kopman in de Vuelta a España. Het team meldt dat de Brabander volgend jaar als kopman wordt uitgespeeld in de Spaanse rittenkoers.

“Ik zie het als een mooie kans om te proberen in de Vuelta op het podium te komen”, aldus Kruijswijk, die in 2018 al eens vierde werd. “Elke grote ronde die in Nederland start, heeft toch wat extra’s voor ons als Nederlandse ploeg. Voor mij steken er twee etappes echt bovenuit. De etappe met de finish op de Tourmalet en op de Angliru. Dat zijn beklimmingen die ik allebei ken. Dat zijn wel ritten die mij goed liggen en op mijn lijf zijn geschreven”, klinkt het.

Met Primoz Roglic heeft de Nederlandse formatie volgend seizoen ook de titelverdediger in de gelederen. Volgens Nu.nl zal de Sloveen de Spaanse rittenkoers echter overslaan. Team Jumbo-Visma maakt aanstaande vrijdag tijdens de teampresentatie bekend welke kopmannen het uitspeelt in de drie grote rondes.

🇪🇦#Vuelta2020@s_kruijswijk will be our team leader for the coming Vuelta.🚴‍♂

"I see it as a great opportunity to get on the podium in the Vuelta."🏆

Watch the full interview here!⤵#samenwinnen pic.twitter.com/MZomEDCMu1

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 17, 2019