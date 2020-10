Vuelta 2020: Julius van den Berg debuteert in grote ronde met klimploeg EF Pro Cycling

EF Pro Cycling begint dinsdag met een stevige klimmersploeg aan de Vuelta a España. Met Daniel Felipe Martínez, Hugh Carthy, Tejay van Garderen en Michael Woods heeft de roze formatie een viertal sterke klimmers in huis.

Julius van den Berg is de enige Nederlander in het gezelschap. Voor de 23-jarige hardrijder is het zijn debuut in een grote ronde. Hij zal vooral op het vlakke zijn werk moeten uitvoeren. Mitchell Docker, Magnus Cort en Logan Owen maken de selectie compleet. De Deen wist in 2016 nog twee etappes in de Vuelta te winnen, toen reed hij nog in dienst van ORICA-BikeExchange.

Ook Woods heeft goede herinneringen aan de Vuelta. De Canadees won in 2018 de bergetappe met finish op de Balcón de Bizkaia. Een jaar daarvoor was hij nog zevende geworden in het klassement. Van Garderen startte al vijf keer in de Vuelta, maar haalde drie keer de finish niet. In 2017 sloot hij de ronde af als tiende.

Selectie EF Pro Cycling voor Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Daniel Felipe Martínez

Hugh Carthy

Mitchell Docker

Magnus Cort

Logan Owen

Julius van den Berg

Tejay van Garderen

Michael Woods