Vuelta 2020: Jasper Philipsen snelt naar de zege in Puebla de Sanabria

Jasper Philipsen heeft zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken. De Belg van UAE Emirates wist na een felbetwiste finale de langste etappe van de Vuelta a España te winnen. Philipsen versloeg in Puebla de Sanabria de Duitsers Pascal Ackermann en Jannik Steimle na een sprint bergop.

Daags na de tweede ritzege van Tim Wellens kregen de aanvallers in de Vuelta a España weer een kans. De langste etappe van deze ronde (230 kilometer) naar Puebla de Sanabria kende een heuvelachtig verloop met onderweg de San Amaro, Alto de Carcedo, Alto do Furriolo, Alto de Fumaces en de Alto de Padornelo. Na de Padornelo kregen de renners nog een razendsnelle finale van goed twintig kilometer voorgeschoteld richting de verlossende eindstreep.

Voor de start vreesden de renners voor onstuimig koersweer, maar bij de start in Mos was het gelukkig droog en konden de nog overgebleven deelnemers onder normale omstandigheden beginnen aan de verraderlijke etappe. De neutralisatie begon vandaag al bij hoge uitzondering rond de klok van 10.00 uur. Voor het peloton werd het namelijk een lange dag in het zadel. Toch konden we niet spreken van een gezapige openingsfase.

Met het mes tussen de tanden

Verschillende coureurs probeerden in de laatste donderdagetappe van de Vuelta mee te sluipen in de goede vlucht. Michael Valgren, Alexander Edmondson, Pim Ligthart (die later moest opgeven), Stan Dewulf en Victor Lafay probeerden gezamenlijk weg te rijden uit het peloton, maar deze vlucht was geen lang leven beschoren. Een land- en ploeggenoot van Dewulf, Gerben Thijssen, reed inmiddels niet meer in het peloton. De beloftevolle sprinter besloot al vroeg af te stappen.

Movistar en Caja Rural-Seguros RGA waren verantwoordelijk voor de samensmelting en ook een volgende aanval (van onder meer Jetse Bol, die zijn aflopende contract bij Burgos-BH met één jaar heeft verlengd) werd weer vlot ingerekend. De renners wisten in het eerste koersuur meer dan 42 kilometer af te leggen, waardoor we wel konden spreken van een razendsnelle start. Na veertig kilometer koers was alles weer te herdoen.

Tim Wellens is opnieuw van de partij

Eenmaal over de top van de San Amaro – waar bergkoning Guillaume Martin nog maar wat extra bergpunten wist te sprokkelen – ontstond er een nieuwe kopgroep van dertien renners. Martin trok zijn eerdere inspanningen door en kreeg het gezelschap van Julien Simon, Jonathan Lastra, Mattia Cattaneo, Rui Costa, Robert Power, Mark Donovan, Alex Aranburu, Luis León Sánchez, Nick Schultz, Robbert Stannard, José Joaquin Rojas én Tim Wellens.

Deze dertien namen kregen dan eindelijk een vrijgeleide van het peloton, waardoor het verschil al snel opliep tot ruim vijf minuten. De mannen van Jumbo-Visma hoefden zich overigens geen zorgen te maken, aangezien de best geplaatste renner (Cattaneo) in de kopgroep al een achterstand had van ruim zestien minuten op rodetruidrager Primož Roglič. De aanwezigheid van Wellens, gisteren nog ritwinnaar in Ourense, was ook het vermelden waard.

Voorsprong smelt als sneeuw voor de zon

De goede vlucht leek vertrokken, maar in het peloton zagen we NTT Pro Cycling, Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe op kop beuken. Deze ploegen koersten vandaag met winstambities en moesten het verschil wel binnen de perken houden. De voorsprong smolt zo als sneeuw voor de zon en met nog veertig kilometer te gaan was het verschil nog maar anderhalve minuut. Een moegestreden Wellens was inmiddels gelost uit de kopgroep en werd binnen de kortste keren ingerekend.

In aanloop naar de Alto de Padornelo van derde categorie, meteen ook de laatste klim van de dag, werden de renners getrakteerd op enkele regenbuien. Het bleek de aanzet tot een pittige finale op weg naar Puebla de Sanabria, zeker toen Mattia Cattaneo besloot om op de pedalen te staan. De Italiaan besloot al voor de voet van de Padornelo zijn kaarten op tafel te gooien, reed weg van zijn medevluchters en wist al snel een halve minuut uit te lopen.

Ontketende Cattaneo soleert naar… zege?

In de achtervolgende groep was het geloof inmiddels wel weggeëbd en moesten renners als Sánchez, Martin en Aranburu lijdzaam toezien hoe Cattaneo alsmaar verder wist uit te lopen. De renner van Deceuninck-Quick-Step was ontketend en wist ook verder weg te rijden van het peloton, dat weer op anderhalve minuut volgde van de eenzame koploper. Cattaneo moest echter nog wel meer dan 25 kilometer standhouden tot aan de finish.

De Italiaan begon niet veel later met één minuut voorsprong aan de Alto de Padornelo, een beklimming van 6,4 kilometer aan 3,5%. In de tweede groep zette Sánchez zich op kop, maar de Spaanse kampioen slaagde er niet in om de achtervolgende groep dichter bij Cattaneo te brengen. Die laatste kwam met ruime voorsprong over de top van de Padornelo en leek zegezeker met nog iets minder dan twintig kilometer te gaan.

Italiaan is vogel voor de kat, Philipsen sprint naar de zege

Gino Mäder probeerde vanuit de achtergrond nog om de sprong naar voren te wagen en de beloftevolle Zwitser van NTT Pro Cycling wist in één ruk naar de achtervolgende groep te rijden en ging zelfs in zijn eentje op jacht naar Cattaneo. Mäder kwam aanvankelijk wel wat dichter, maar bleek niet sterk genoeg om een minuut dicht te rijden op de solerende Cattaneo, die in de finale toch alle zeilen moest bijzetten om zijn solo met succes af te ronden.

Cattaneo had alleen de pech dat het peloton besloot om de gashendel volledig open te draaien in de vlakke en winderige finale richting de aankomstplaats. Cattaneo begon steeds meer te schokschouderen en het verschil werd kleiner en kleiner. Op iets meer dan drie kilometer van de finish werd de ongelukkige renner dan toch opgeslokt en gingen we in Puebla de Sanabria alsnog sprinten met een vrij omvangrijke groep.

De etappe van vandaag bleek te zwaar voor Sam Bennett, die al voor de laatste klim van de dag werd gelost uit het peloton, maar Pascal Ackermann en Jasper Philipsen zaten er nog wel bij en waren klaar om voor de zege te sprinten. Ackermann zat ideaal geplaatst, maar had geen antwoord op een krachtige versnelling van Philipsen. De renner van UAE Emirates mocht op de streep zijn rechtervuist in de lucht steken als winnaar van de etappe.

Geen wijzigingen in algemeen klassement

In het algemeen klassement blijft alles zoals het was. Primož Roglič zal ook morgen weer in de rode leiderstrui rondfietsen. In het klassement verdedigt hij een voorsprong van 39 seconden op Richard Carapaz en 47 tellen op Hugh Carthy. Morgen trekken de renners richting Ciudad Rodrigo, met onderweg een beklimming van tweede en een klim van eerste categorie.