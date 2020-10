Vuelta 2020: Israel Start-Up Nation rekent op Daniel Martin

Daniel Martin zal over enkele dagen aan de start staan van de Vuelta a España. De Ierse klimmer maakt deel uit van de selectie van Israel Start-Up Nation. Voor Rory Sutherland is het de laatste wedstrijd uit zijn carrière.

De 34-jarige Martin was in het verleden al succesvol in de Ronde van Spanje. Negen jaar geleden wist hij als eerste over de streep te komen in de bergetappe naar La Covatilla, in 2014 werd hij zevende in het algemeen klassement. Martin wist in zijn laatste twee deelnames echter niet de eindstreep te halen.

De gewezen winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije krijgt het gezelschap van de Zwitsers Matteo Badilatti en Reto Hollenstein, Omer Goldstein, James Piccoli, Mihkel Raïm, Sutherland en Alexis Renard. Badilatti en Piccoli zijn wellicht in staat om te verrassen in de wat zwaardere etappes, Raïm is de snelle man binnen de selectie.

De 38-jarige Sutherland zet na de Vuelta een punt achter zijn carrière. De oud-renner van UnitedHealthcare, Tinkoff-Saxo, Movistar en UAE Emirates won onder meer de Vuelta Ciclista a La Rioja en een etappe in de USA Pro Cycling Challenge.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Matteo Badilatti

Omer Goldstein

Reto Hollenstein

Daniel Martin

James Piccoli

Mihkel Raïm

Alexis Renard

Rory Sutherland