Vuelta 2020: Ion Izagirre sterkste klimmer op Aramón Formigal, Roglic verliest rode trui

Ion Izagirre heeft in de Vuelta a España de bergetappe naar Aramón Formigal gewonnen. De renner van Astana ontsnapte op de slotklim uit een groepje vluchters. Primoz Roglic liep in een door slechte weersomstandigheden gekenmerkte etappe tijdsverlies op en moest de leiderstrui afstaan aan Richard Carapaz.

Omvangrijke kopgroep

In de beginfase van een nieuwe rit door de regio Aragón ontstond er al snel een omvangrijke kopgroep van 23 renners. Kort na het uitrijden van Biescas gingen Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort (Education First) en Remy Mertz (Lotto-Soudal) op avontuur. Niet lang daarna ging Cavagna er solo vandoor, om vervolgens gezelschap te krijgen van 22 renners.

UAE-Emirates (Rui Costa, Sergio Henao, Alexandr Riabushenko) en Team Sunweb (Robert Power, Michael Storer & Jasha Sütterlin) waren beiden met drie man vertegenwoordigd. Vijf ploegen twee mannetjes mee. Astana had Ion Izagirre, Gorka Izagirre vooraaan, Deceuninck-quick Step beschikte over Cavagna en Mattia Cattaneo, EF Pro Cycling had Magnus Cort Nielsen en Michael Woods vooruit gestuurd, Cofidis had Victor Lafay, Pierre Luc Perichon mee terwijl Movistar vertegenwoordigd was met Jorge Arcas en Carlos Verona. De eenlingen Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Quentin Jauregui (AG2r La Mondiale), Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Jonathan Hivert (Total direct Energie), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Oscar Cabedo (Burgos-BH) maakten de kopgroep compleet.

Martin pakt bergpunten

Jumbo-Visma positioneerde zich aan kop van het peloton om het verschil binnen de perken de hoeden. Op de eerste klim van de dag, de Alto de Peralba, kwam Guillaume Martin als eerste van de leiders boven. Het peloton volgde op 3 minuten en 45 seconden. In aanloop naar de Alto de Cotefablo kreeg Jumbo-Visma hulp van Israel Start-Up Nation.

Op de top van de tweede klim van de dag was het opnieuw Martin die als eerste boven kwam. In de afdaling ging Gorka Izagirre er vandoor. De Bask reed een halve minuut voorsprong bij elkaar. Primoz Roglic raakte op weg naar de slotklim de aansluiting met zijn concurrenten kwijt, maar wist het gat in korte tijd dicht te rijden.

Roglic in de problemen

De voorsprong van Izagirre bleef lang hangen rond de vijftien seconden, maar op zes kilometer van de top werd hij bijgehaald door een groepje achtervolgers. Ondertussen was het in het peloton chaos nadat er slag om slinger werd gedemarreerd. Carapaz reed weg van Roglic, waarna de Sloveen in de achtervolging moest.

Op drie kilometer van het einde plaatste Ion Izagirre aan kop van de koers een versnelling. De Bask bleef uit de greep van zijn achtervolgers en soleerde naar de overwinning. Na ritzeges in de Giro (2012) en de Tour (2016) heeft hij nu ook zijn etappe in de Vuelta binnen.

Carapaz nieuwe leider

Roglic verloor 43 seconden op Carapaz, die na de rustdag de Vuelta vervolgt in de leiderstrui. De Sloveen zakt naar een vierde plaats in het klassement, op een halve minuut van Carapaz. Hugh Carthy is nu tweede, op achttien tellen van leider Carapaz.