Vuelta 2020: INEOS Grenadiers aast op succes met Chris Froome en Carapaz

INEOS Grenadiers begint dinsdag met Chris Froome als kopman aan de Vuelta a España. Voor de tweevoudige eindwinnaar wordt dit zijn laatste grote ronde voor de Britse ploeg. Ook Richard Carapaz maakt deel uit van de selectie.

Froome, die volgend seizoen koerst voor Israel Start-Up Nation, liet eerder de Tour de France aan zich voorbijgaan. Dat hij nog niet het vertrouwen had om zijn job te kunnen doen in de Ronde van Frankrijk, vertelde hij in augustus. “Ik heb geen pijn meer, maar ik heb nog werk voor de boeg. Dan is het realistischer om op de Vuelta te mikken. Ik krijg de kans om me te storten op een doel dat realiseerbaar is.”

Ploegmanager Dave Brailsford sprak eerder al zijn vertrouwen uit. “Chris is een legende in onze sport, een echte kampioen die ongelooflijk doorzettingsvermogen en vastberadenheid heeft getoond om terug te komen na zijn val vorig jaar. We willen hem steunen in zijn streven naar een nieuwe eindwinst in een grote ronde en we denken dat de Vuelta hem net dat beetje meer tijd geeft om zijn vooruitgang naar het topniveau voort te zetten.”

Naast Froome en Carapaz maken Andrey Amador, Michał Golas, Dylan van Baarle, Cameron Wurf en de Vuelta-debutanten Brandon Rivera en Iván Ramiro Sosa de selectie compleet.

Selectie INEOS Grenadiers voor Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Chris Froome

Richard Carapaz

Andrey Amador

Michał Gołaś

Brandon Rivera

Iván Ramiro Sosa

Dylan van Baarle

Cameron Wurf