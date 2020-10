Vuelta 2020: Ide Schelling maakt groterondedebuut namens BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor de komende Vuelta a España op papier. De Duitse formatie rekent in de sprints op Pascal Ackermann, Felix Großschartner zal dan weer worden uitgespeeld als klassementsrenner. Ide Schelling maakt zijn debuut in een grote ronde.

Voor de 22-jarige Schelling kan de Vuelta worden gezien als een groot leerproces. De beloftevolle Nederlander nam eerder dit jaar al deel aan de Tour Down Under, Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Lombardije. Schelling reed in aanloop naar de Ronde van Spanje de Ardennenklassiekers en de Brabantse Pijl. In die laatste koers eindigde hij knap als dertiende.

BORA-hansgrohe zal vooral hopen op sprintsucces met Pascal Ackermann. De snelle Duitser wist dit jaar al zes wedstrijden te winnen. Vorig jaar was hij met twee sprintzeges en de paarse puntentrui uitermate succesvol in de Giro d’Italia, nu hoopt hij te scoren in zijn eerste Vuetlta a España.

Heuse sprinttrein voor Ackermann

Aan Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann, Martin Laas (de Est is ook niet traag) en Rüdiger Selig de taak om Ackermann zo goed mogelijk te piloteren in de laatste kilometers. Ook Jay McCarthy kan worden ingezet in de sprinttrein, maar zal wellicht ook de vrijheid krijgen om op jacht te gaan naar een ritzege.

Felix Großschartner mag zich in de Vuelta bewijzen als klassementsrenner. De Oostenrijker reed in het verleden al naar top 10-noteringen in Parijs-Nice en de Ronde van Romandië en was vorig jaar nog de beste in de Ronde van Turkije.

Selectie BORA-hansgrohe voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Pascal Ackermann

Felix Großschartner

Martin Laas

Jay McCarthy

Ide Schelling

Andreas Schillinger

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig