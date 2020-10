Vuelta 2020: Het juryrapport

Dagelijks publiceert de organisatie van de Vuelta a España na de etappe belangrijke informatie over uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doen zij in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle uitgedeelde straffen in de koers.

22 oktober 2020 – Etappe 3

Juryrapport

Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) – Afval weggooien buiten de daarvoor bestemde zone. 200 Zwitserse Frank boete.

Piotr Wadecki (ploegleider CCC, na het niet kunnen identificeren van de renner) – Afval weggooien buiten de daarvoor bestemde zone. 200 Zwitserse Frank boete.

José Luis Arrieta (ploegleider Movistar) – Het weggooien van een bidon buiten de daarvoor bestemde zone. 300 Zwitserse Frank boete.

In totaal zijn 32 fietsen gecontroleerd op technologische fraude.

21 oktober 2020 – Etappe 2

Juryrapport

Jan Hirt (CCC) – Profiteren van de slipstream van een auto/Stayeren. Twintig seconden straftijd in het algemeen klassement, vijf punten in mindering voor het puntenklassement, twee punten in mindering voor het bergklassement en 200 Zwitserse Frank boete.

Piotr Wadecki (ploegleider CCC) – Profiteren van de slipstream van een auto/Stayeren. 500 Zwitserse Frank boete.

José Miguel Fernández (ploegleider Caja Rural-Seguros-RGA) – Niet naleven van de instructies van de commissarissen. 200 Zwitserse Frank boete.

Dimitry Fofonov (ploegleider Astana) – Niet naleven van de instructies van de commissarissen. 200 Zwitserse Frank boete.

Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) – Onreglementaire bevoorrading, plakbidon. 200 Zwitserse Frank boete.

Stéphane Goubert (ploegleider AG2R La Mondiale) – Onreglementaire bevoorrading, plakbidon. 200 Zwitserse Frank boete.

In totaal zijn 39 fietsen gecontroleerd op technologische fraude.

20 oktober 2020 – Etappe 1

Juryrapport

Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) – Profiteren van de slipstream van een auto/Stayeren. Twintig seconden straftijd in het algemeen klassement, vijf punten in mindering voor het puntenklassement, twee punten in mindering voor het bergklassement en 200 Zwitserse Frank boete.

Juan Manuel Garate (ploegleider EF Pro Cycling) – Profiteren van de slipstream van een auto/Stayeren. 500 Zwitserse Frank boete.

Piotr Wadecki (ploegleider CCC) – Niet naleven van de instructies van de commissarissen. 200 Zwitserse Frank boete.

In totaal zijn 32 fietsen gecontroleerd op technologische fraude.