Vuelta 2020: Groupama-FDJ en Thibaut Pinot jagen op eerherstel

Groupama-FDJ en kopman Thibaut Pinot willen zich in de Vuelta a España revancheren voor de moeizame Tour de France. Mede door de gevolgen van een val in de openingsetappe zag Pinot zijn gele droom in duigen vallen. In Spanje heeft hij wederom David Gaudu aan zijn zijde.

Pinot kwam in de openingsetappe van de Tour ten val, waarna rugklachten hem parten speelden. In de bergetappe naar Loudenvielle zakte de Franse renner vervolgens door het ijs. Hij verloor die dag bijna negentien minuten en kon zijn klassement vergeten. Uiteindelijk besloot hij de ronde op de 29e plaats. Gaudu staakte vroegtijdig de strijd met een blessure aan het heiligbeen.

Naast Gaudu kan Pinot in de bergen rekenen op Bruno Armirail en Romain Seigle. De andere vier renners, Mickael Delage, Matthieu Ladagnous, Olivier Le Gac en Anthony Roux, moeten hem in de vlakke en heuvelachtige etappes bijstaan.

Selectie Groupama-FDJ voor Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Thibaut Pinot

Bruno Armirail

Mickaël Delage

David Gaudu

Matthieu Ladagnous

Olivier Le Gac

Anthony Roux

Romain Seigle