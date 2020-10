Vuelta 2020: Deceuninck-Quick-Step met Sam Bennett als speerpunt

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn achttal bekendgemaakt dat volgende week dinsdag de Ronde van Spanje aanvat. Absoluut speerpunt in de ploeg van Patrick Lefevere is Sam Bennett, die een sterke lead-out meekrijgt. Met Bagioli, Steimle en Garrison telt de selectie ook drie renners die debuteren in een grote ronde.

Voor Sam Bennett, die na drie weken Tour de France met het groen mocht pronken op het podium op de Champs Elysées, is het zijn tweede opeenvolgende deelname aan de Vuelta. Vorig jaar, toen nog in het shirt van BORA-hansgrohe, zette hij twee massasprints naar zijn hand. Bennet is de absolute kopman en krijgt met Shane Archbold, Michael Morkov en Zdenek Stybar een sterke lead-out mee.

Ook de ervaren soldaat Mattia Cattaneo is van de partij. Voor de 30-jarige Italiaan wordt het zijn comeback na de blessure die hij opliep in de Giro dell’Emilia, twee maanden geleden. Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle maken in de Vuelta hun debuut in een grote ronde.