Vuelta 2020: Caja Rural-Seguros RGA zoekt de aanval in eigen land

Caja Rural-Seguros RGA gaat dinsdag van start met een achttal dat aanvallend wil koersen. De Spaanse formatie mag meedoen aan de 18-daagse rittenkoers op basis van een wildcard. Jefferson Cepeda is de enige niet-Spanjaard in de selectie.

We zullen de groen-witte shirts van Caja Rural-Seguros RGA vooral in de vluchts gaan zien. Ook in de sprintetappes kan de ploeg scoren met Jon Aberasturi. Hij wist eind augustus een rit te winnen in de Ronde van Hongarije en is altijd goed voor een ereplaats in vlakke aankomsten.

Vorig jaar was Jonathan Lastra, nu opnieuw van de partij, heel dicht bij een ritzege in de Vuelta. In de elfde rit met aankomst in Urdax-Dantxarinea werd hij vanuit de vlucht geklopt door landgenoot Mikel Iturra van Euskadi-Murias, een andere Spaanse wildcardploeg.

Uit de voorselectie van tien zijn Cristian Rodríguez en Jon Irisarri afgevallen.

Selectie Caja Rural-Seguros RGA voor Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Jonathan Lastra

Jon Aberasturi

Julien Amezqueta

Aritz Baguës

Jefferson Cepeda

Jhojan García

Héctor Sáez

Gonzalo Serrano