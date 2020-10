Vuelta 2020: Alle 684 tests op Covid-19 zijn negatief

Conform het gezondheidsprotocol van La Vuelta naar aanleiding van de corona-pandemie, werd op de eerste rustdag de volledige race-bubbel getest. Goed voor in totaal 684 tests en die zijn allemaal negatief, melden de UCI en Vuelta-organisator Unipublic.

“Na de twee tests voorafgaand aan de officiële start in Irun, werden renners en het personeel dat bij de wedstrijd betrokken is, een derde keer getest op Covid-19”, meldt het persbericht. “Met als doel de gezondheid van de iedereen te garanderen. In totaal werden 684 personen getest. Elke test leverde een negatief resultaat op.”

De organisatoren van La Vuelta en de UCI bedanken in hun statement alle teams en renners voor de samenwerking en de waakzaamheid waarmee iedereen aan het werk is. Deze middag begint de tweede week met de rit van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovía.