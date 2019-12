Vuelta 2020: Alejandro Valverde kiest voor dubbel Tour/Vuelta woensdag 18 december 2019 om 11:11

Alejandro Valverde zal in 2020 wederom aan de start staan van de Vuelta. De 39-jarige Spanjaard bevestigde gisteren tijdens de presentatie van het Vuelta-parcours dat hij de Spaanse rittenkoers normaal gesproken op zal nemen in zijn wedstrijdprogramma. “Als er niets vreemds gebeurt, dan rijd ik de Vuelta”, citeert de Spaanse sportkrant Marca de routinier.

Het gisteren gepresenteerde parcours van de Vuelta 2020 kan hem wel bekoren. “Het is een veeleisend en mooi parcours, zoals altijd. Heel lastig. De belangrijkste ritten zitten in de tweede week. Ik denk dat het mij wel ligt. Het is geen slechte route, maar laten we eerst kijken hoe ik daar aan de start kom.”

Valverde stond al dertien keer aan de start van de ronde van zijn eigen land. In 2009 veroverde hij de eindoverwinning en in de afgelopen editie werd hij tweede achter Primoz Roglic. Volgend seizoen rijdt hij de Tour, maar de kans bestaat dat hij eerder afstapt om zich optimaal voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio, zijn hoofddoel voor 2020.