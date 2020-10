Vuelta 2020: AG2R La Mondiale heeft selectie op papier

AG2R La Mondiale rekent in de Vuelta a España op zes Fransen, een Brit en een Zwitser. Met Nans Peters heeft de ploeg een renner in de gelederen die dit jaar al een bergetappe wist te winnen in de Tour de France.

De 26-jarige Peters was in de voorbije Ronde van Frankrijk de beste in de Pyreneeënetappe naar Loudenvielle, terwijl hij vorig jaar al een zware rit wist te winnen in de Giro d’Italia. Als de aanvalslustige Fransman erin slaagt om ook in de Vuelta een etappe mee te graaien, dan heeft hij in alle grote rondes een rit gewonnen.

AG2R La Mondiale rekent verder op klimbelofte Clément Champoussin, Axel Domont, de ervaren Mathias Frank, rittenkaper Alexandre Geniez, hardrijder Dorian Godon, Quentin Jauregui en de Britse tijdritspecialist Harry Tanfield.

De 22-jarige Champoussin reed in aanloop naar de Vuelta nog naar een achtste plaats in de Ronde van Luxemburg en is als groterondedebutant wellicht in staat om een goed klassement te rijden.

Selectie AG2R La Mondiale voor Vuelta a España

Clément Champoussin

Axel Domont

Mathias Frank

Alexandre Geniez

Dorian Godon

Quentin Jauregui

Nans Peters

Harry Tanfield