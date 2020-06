VRT-commentator Wuyts: “Beslissing over doorgaan WK in Zwitserland valt woensdag” zaterdag 20 juni 2020 om 14:07

Gaat het WK in Zwitserland dan toch door als voorzien? Sinds begin mei nam de onzekerheid toe rond de mondiale titelstrijd door het coronavirus. Maar volgens VRT-commentator Michel Wuyts is het licht intussen zo goed als groen nu de overheid waarschijnlijk bijspringt om de WK-begroting rond te krijgen. “Let wel, helemaal WK-zeker zijn Aigle en Martigny pas volgende woensdag.”

Zonder een nieuwe uitbraak van corona gaat het WK op de weg in Aigle en Martigny door zoals gepland, schrijft Michel Wuyts in zijn column in Het Laatste Nieuws. Volgens de commentator heeft het Zwitserse Bondsraadslid Alain Berset dat donderdag verzekerd tijdens een samenkomst van zo’n veertig betrokkenen, onder wie Peter Van den Abeele (UCI), sponsoren, olympisch kampioen van 1996 Pascal Richard en een aantal invloedrijke politici.

Wuyts schrijft dat de federale overheid van Zwitserland het gat in de WK-begroting, 1,8 miljoen Zwitserse frank (bijna 1,7 miljoen euro), gaat dichten. Volgens hem is een belangrijke reden dat ‘Zwitserland en het Alpenknooppunt Martigny wel een toeristisch zetje kunnen gebruiken’. “Let wel, helemaal WK-zeker zijn Aigle en Martigny pas volgende woensdag. Dan moet de voltallige Bondsraad – Berset en zijn zes collega’s – de financiële injectie bekrachtigen.”