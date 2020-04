Vrouwenvakbond genegeerd door UCI

De vakbond voor wielervrouwen The Cyclists’ Alliance is teleurgesteld in de UCI. De beweging is ondanks herhaaldelijke verzoeken niet betrokken bij het reddingsplan voor de wielersport.

De UCI heeft gisteren in grote lijnen onthuld hoe de tweede seizoenshelft ingevuld kan worden. De start van de Tour de France verschuift van juli naar eind augustus, de klassiekers krijgen een nieuwe datum en ook is de intentie kenbaar gemaakt om de Giro d’Italia en Vuelta a Espana een nieuwe plek op de kalender te geven. Alle plannen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van het indammen van de coronapandemie.

Het gedetailleerd plan voor het vrouwenwielrennen ontbreekt voorlopig. “We hebben de UCI herhaaldelijk verzocht om ons onderdeel te maken van de discussie inzake de wedstrijdkalender voor de vrouwen”, schrijft de The Cyclists’ Alliance in een tweet.

“Deze aankondiging (van de UCI, red.) is gemaakt zonder het belang en de stem van wielrensters mee te wegen”, klinkt het verwijtend. “Wij blijven bij de UCI aandringen om betrokken te worden bij toekomstige plannen.”

De UCI heeft aangegeven rond 15 mei een uitgewerkt plan te presenteren voor zowel de wedstrijdkalender bij de mannen en vrouwen. Wedstrijdorganisator ASO liet gisteren al weten de vrouwenwedstrijd La Course mee te willen verhuizen naar een nieuwe datum. Welke dag het wordt, is nog niet bekend.

We have repeatedly approached the @UCI_cycling to be apart of the discussions concerning the 2020 UCI women's race calendar. This announcement comes without the rider's interests or voices represented. We continue to press the UCI that we want to be involved in future plannings. https://t.co/ExDXc6fCfD

— The Cyclists' Alliance (@Cyclists_All) April 16, 2020