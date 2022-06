Twee vrouwenteams verlaten Ronde van Zwitserland na coronageval

Update

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen blijft net zoals de mannenwedstrijd niet bespaard van problemen rond COVID-19. Na een positieve coronatest binnen de ploeg verlaat Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch de wedstrijd, meldt de organisatie. Ceratizit-WNT Pro Cycling zit in hetzelfde schuitje.

In de Luxemburgse ploeg, die wordt gesponsord door voormalig profrenner Andy Schleck, testte vanmorgen een persoon positief op covid. Uit voorzorg besloot de ploegleiding in overleg met de wedstrijddirectie de Zwitserse etappekoers te verlaten.

Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch was met de thuisrijders Michelle Andres, Fabienne Buri en Léna Mettraux, de Zuid-Afrikaanse Kerry Jonker en de Namibische Vera Looser aan de wedstrijd beginnen. In de tijdrit was het team Andres al kwijtgeraakt.

Ook Ceratizit-WNT er niet meer bij

Binnen het kamp van Ceratizit-WNT testte de Spaanse Sandra Alonso positief op het coronavirus. Door de positieve test van Alonso, die overigens geen symptomen heeft en zich verder goed voelt, besloot de Duitse formatie uit voorzorg de wedstrijd te verlaten. Dit is besloten na overleg met de wedstrijdleiding.

Dit is wel een flinke streep door de rekening van de overige rensters van Ceratizit-WNT: nummer dertien in het klassement Lisa Brennauer, Martina Fidanza, Clea Seidel en Lea Lin Teutenberg.