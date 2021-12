Vrouwenploeg UAE presenteert vijftienkoppige selectie, tenues en titelsponsor

De nieuwe damesploeg van UAE Emirates zal volgend jaar met vijftien rensters aan het nieuwe seizoen beginnen. Verder heeft de formatie de tenues gepresenteerd voor aankomend wielerjaar en heeft het met ADQ een titelsponsor weten te strikken.

ADQ is een vermogensfonds uit de Verenigde Arabische Emiraren en zal vanaf volgend jaar op de tenues van de ploeg prijken. De selectie voor volgend jaar bestaat uit vijftien rensters. Negen rensters kwamen vorig jaar uit voor Alé BTC Ljubljana. Dat is allerminst opvallend, aangezien UAE Emirates besloot om de Alé BTC Ljubljana-ploeg over te nemen en van daaruit verder te bouwen.

Dit betekent dat de Italiaanse ex-wereldkampioene Marta Bastianelli en de Spaanse topper Mavi García volgend jaar zullen uitkomen voor UAE Team ADQ. Nieuwkomers zijn de Italiaanse dames Erica Magnaldi en Sofia Bertizzolo, Safeeya Al Sayegh (de eerste renster uit de VAE die zal uitkomen op het hoogste niveau), De Zwitserse Linda Zanetti en de Russische vrouwen Maria Novolodskaia en Alena Ivanchenko. Ivanchenko is de regerend wereld- en Europees kampioene in het tijdrijden bij de junioren.

Met Maaike Boogaard komt er ook een Nederlandse uit voor UAE Team ADQ. De nieuwbakken formatie kreeg eerder deze maand al een Women’s WorldTour-licentie voor de komende twee seizoenen. Oud-prof Rubens Bertogliati mag zich de teammanager noemen, Fortunato Lacquaniti is sportief directeur en Giuseppe Lanzoni, Michele Devoti and Gorazd Penko zijn de ploegleiders met dienst.

Selectie UAE Team ADQ voor 2022

Safeeya al Sayegh

Marta Bastianelli

Sofia Bertizzolo

Maaike Boogaard

Eugenia Bujak

Mavi García

Alena Ivanchenko

Erica Magnaldi

Maria Novolodskaia

Alessia Patuelli

Ursa Pintar

Laura Tomasi

Anna Trevisi

Sophie Wright

Linda Zanetti