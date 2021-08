Vrouwenploeg Rally wil Women’s WorldTour-licentie

De vrouwenploeg van Rally Cycling wil volgend seizoen uitkomen onder een Women’s WorldTour-licentie. De Amerikaanse formatie zal bij de UCI een aanvraag doen om in 2022 en 2023 deel uit te maken van het hoogste niveau in het vrouwenpeloton.

“We zijn sinds de oprichting in 2007 elk jaar gegroeid en dit is de volgende stap. Dit is ons doel geweest sinds de formatie van de WorldTour voor vrouwen”, vertelt Charles Aaron, de directeur van Rally, aan VeloNews. Ook manager Jonas Carny ziet kansen. “Het is een spannende tijd voor het vrouwenwielrennen. Een stap hogerop naar de WorldTour is voor ons een logische ontwikkeling.”

“Ik had nooit gedacht dat we dit al vijftien jaar zouden doen”, gaat Carny verder. “Het is eigenlijk geweldig dat na al deze jaren we nog steeds aan het groeien zijn. Groei en veranderingen houden het interessant en ik ben blij dat ik onderdeel ben van deze organisatie.”

Een ploeg die onderdeel wil uitmaken van de Women’s WorldTour heeft genoeg budget nodig om salarissen (minimaal €27.500 per renster) te betalen aan de rensters, maar er moet ook een meerjarige deal liggen met de sponsoren. Onlangs liet ook het Amerikaanse TIBCO-SVB weten dat zij de stap naar de WWT willen maken.