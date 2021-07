Team TIBCO-Silicon Valley Bank vraagt Women’s WorldTour-licentie aan voor 2022

Team TIBCO-Silicon Valley Bank heeft de financiën rond gekregen om een Women’s WorldTour-licentie aan te vragen voor 2022. De ploeg van Kristen Faulkner, Nina Kessler en Eva Buurman zou daarmee het tiende team in de Women’s WorldTour worden.

SD Worx, Alè BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Team BikeExchange, Liv Racing, Movistar Team Women, Team DSM en Trek-Segafredo zijn de overige teams die momenteel in het bezit zijn van een WorldTour-licentie. Aankomend jaar zijn er volgens de UCI-regels vijftien plekken beschikbaar.

Verhoogde bijdragen van sponsors TIBCO en Silicon Valley Bank maken de aanvraag mogelijk. Aan CyclingNews laat manager Linda Jackson weten: “Zij sponsoren dit team al zestien jaar. Hun toezeggingen op financieel gebied zijn representatief voor hun steun aan ons. Ik ben trots om ze als partners te hebben.”

“Ik ben er ook trots op dat we voor 2022 de stap naar de WorldTour kunnen maken. We werken al jaren naar dit doel toe en het is zo lonend om eindelijk alles op zijn plaats te zien vallen,” aldus de Canadese.