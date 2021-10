Vrouwenploeg Movistar ontbreekt in Ronde van Drenthe

De vrouwenploeg van Movistar ontbreekt zaterdag in de Ronde van Drenthe. De Spaanse formatie kampt met te veel geblesseerden en reist daarom niet af naar Nederland voor de afsluiter van de Women’s World Tour.

“Door de talrijke blessures van de afgelopen weken kunnen wij dit weekend niet aanwezig zijn in Ronde van Drenthe. Het seizoen 2021 zit erop voor ons”, schrijft het team op sociale media. Een van de geblesseerden is kopvrouw Annemiek van Vleuten. Bij een valpartij in Parijs-Roubaix brak Van Vleuten haar bekken op twee plekken en liep ze een gebroken schouder op. Inmiddels is de Nederlandse begonnen aan haar revalidatie.

Movistar laat weten volgend jaar graag weer naar Drenthe te komen voor de eendagskoers. “Bedankt aan de organisatie van de Ronde van Drenthe voor hun begrip”, aldus de ploeg.

Vanwege de coronacrisis is de Ronde van Drenthe 2021 verplaatst naar het najaar. Zaterdag is de wedstrijd voor vrouwen, die onderdeel uitmaakt van de Women’s World Tour, en zondag wordt de mannenkoers verreden.