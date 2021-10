Annemiek van Vleuten weer op de fiets: “Na 16 kilometer was ik helemaal kapot, maar het ging!”

Annemiek van Vleuten zit weer op de fiets na haar zware val in Parijs-Roubaix, ondertussen ruim twee weken geleden. Dat laat de 39-jarige renster van Movistar weten op haar website. Bij een harde val op een van de kasseistroken van de Helleklassieker brak Van Vleuten haar bekken op twee plekken en liep ze een gebroken schouder op.

Ondertussen is de weg naar herstel ingezet, schrijft Van Vleuten op haar website. “Inmiddels ben ik alweer drie keer weggeweest om een rondje te maken op mijn stadsfiets. Daar zit ik zo rechtop en bovendien op een heel zacht en breed zadel, dat dit eigenlijk pijnloos ging. Afgelopen dinsdag heb ik mijn eerste ritje gemaakt. Na zestien kilometer was ik helemaal kapot, maar het ging! Pijn is nog altijd mijn gids in wat ik wel en niet moet doen, maar zolang ik geen pijn voel mag ik belasten en bewegen.”

Woensdag heeft de olympisch kampioene tijdrijden een controle gehad in het Rijnstate ziekenhuis waar ze ook foto’s heeft laten maken. “Alles zag er goed uit en de artsen zijn ervan overtuigd dat ik hier zonder problemen volledig van kan herstellen. Van veel mensen krijg ik de reactie dat ik zo snel herstel, maar dit is maar deels waar. Voor elke botbreuk staat gewoon een herstelperiode van vier tot zes weken en ook bij mij staat deze tijd daarvoor. Wel ben ik misschien wat gemotiveerder en minder ban om te gaan bewegen zodra dit verantwoord kan.”

En dan zit je dus 48 uur na de val gewoon op een hometrainer onder toeziend oog van de fysio en met toestemming van de arts, schrijft ze. “Ik denk wel dat je op die manier wat sneller vooruitgang boekt en in elk geval niet zo heel veel spieren en conditie verliest.”