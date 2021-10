Vrouwenploeg Jumbo-Visma bevestigt komst Coryn Rivera

Dat Coryn Rivera volgend jaar zal uitkomen voor Jumbo-Visma, stond al een tijdje op WielerFlits. De Nederlandse formatie heeft de transfer vandaag echter ook wereldkundig gemaakt. De 29-jarige Amerikaanse tekent voor twee jaar bij de zwart-gele vrouwenformatie.

Rivera, die sinds kort de naam van haar man (Nate Labecki) heeft aangenomen, komt sinds 2017 uit voor Team Sunweb en Team DSM. Bij deze ploeg heeft ze de afgelopen jaren diverse grote overwinningen behaald, waarvan de winst in de Ronde van Vlaanderen in 2017 het hoogtepunt is. In dat jaar wist ze ook de Trofeo Alfredo Binda en Prudential RideLondon Classic te winnen. Een jaar later schreef ze het eindklassement in de OVO Energy Women’s Tour op haar naam.

Na vijf jaar kiest Rivera voor een nieuw avontuur. “Ik kijk nu uit naar een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk en een nieuwe ik. Mijn doel voor volgend jaar is genieten van elk moment met het nieuwe team. Leren hoe een nieuw team werkt en openstaan voor een nieuwe manier van werken”. De Amerikaanse hoopt volgend jaar weer te schitteren in de voorjaarsklassiekers. “Ik hou van de klassiekers. Ze passen goed bij mijn fysieke mogelijkheden.”

Leidende rol

“Bij de zwaardere wedstrijden ben ik vaak in staat om het in de finale af te maken, maar waar mogelijk wil ik ook een zo goed mogelijke ploeggenote zijn. Ik zal deels een leidende rol op me nemen, maar ik sta ervoor open om te blijven leren. Alles om het team te ondersteunen. Vanaf het eerste jaar is Team Jumbo-Visma met het vrouwenprogramma een goede richting ingeslagen. Het is een geweldige groep meiden en er is ook echt goede ondersteuning vanuit het team.”

Teammanager Esra Tromp ziet voor de nieuwste aanwinst een belangrijke rol weggelegd binnen de selectie. “Coryn is een hele sterke allround-renster, met goede tactische capaciteiten. Ze is daarnaast een echte teamspeler en enorm leergierig. Ondanks haar indrukwekkende erelijst wil Coryn blijven leren en ontwikkelen. Met de komst van Coryn versterken we het team in de breedte. We zullen zo in verschillende scenario’s kunnen strijden voor de winst.”