vrijdag 19 januari 2024 om 12:19

Vrouwenkoers E3 Saxo Classic geschrapt: “Organisator vreest dat het verlieslatend zou uitdraaien”

De vrouwenwedstrijd van de E3 Saxo Classic gaat dit jaar niet meer door. Het was de bedoeling om van Leiedal Koerse een gelijkwaardige wedstrijd te maken als de mannenkoers, maar door financiële problemen en sportieve problemen is de stekker eruit getrokken. “De organisator vreest dat de laatste editie te verlieslatend zou uitdraaien en wou niet eindigen met een schuldenberg”, vertelt woordvoerder Jacques Coussens bij Sporza.

Leiedal Koerse bestaat sinds 2022 en is het zusje van de E3 Saxo Classic. De vrouwen koersen echter eind april, wegens de volle kalender in maart als de E3 Prijs bij de mannen verreden wordt. Volgens de organisatie was het plan om vanaf 2025 de gepromoveerde vrouwenwedstrijd ook op die E3-vrijdag te organiseren, maar dat gaat dus allemaal niet door.

Coussens noemt het een drastisch besluit, mede door problemen met de kalender. Brugge-De Panne (donderdag) en Gent-Wevelgem (zondag) zorgen voor een overvolle koersweek bij de vrouwen. “Omdat een derde WorldTour-koers tussen duwen bleek op korte en middellange termijn onmogelijk. Bovendien beschikken de meeste damesteams over te weinig rensters om de koersen te verdelen over meerdere ploegen”, klinkt het.

Ook financieel liep het niet goed. “De organisatiekosten blijven maar stijgen, terwijl de aantrekkingskracht voor sponsors onder de groeiverwachtingen blijft”, stelde Coussens. Het dreigende verlies gaf een extra zetje. “Daarom besloot het bestuur van de Nieuwe Velovrienden, wegens gebrek aan langetermijnperspectief op de kalender en wegens gebrek aan gezonde financiële vooruitzichten, de stekker uit Leiedal Koerse dameswedstrijd te trekken.”

Femke Markus (2022) en Julia Kopecky (2023) zijn de enige namen op de erelijst van deze vrouwenwedstrijd.