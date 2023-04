Julia Kopecky (18) troeft viertal Human Powered Health af in Leiedal Koerse

Julia Kopecky heeft de tweede editie van Leiedal Koerse gewonnen. De 18-jarige renster van AG Insurance-NXTG moest het in de finale opnemen tegen vier rensters van Human Powered Health, maar wist met een late uitval alsnog te winnen. Daria Pikulik (Human Powered Health) werd tweede, Lieke Nooijen (Parkhotel Valkenburg) derde.

De tweede editie van Leiedal Koerse, met start en finish in Bavikhove (Harelbeke), was 107 kilometer lang. Onderweg lagen enkele bekende hellingen, zoals de Knokteberg-Côte de Trieu, Paterberg en Oude Kwaremont. Na de laatste beklimming van de dag, de Tiegemberg, was het nog wel goed 45 kilometer naar de finish.

Het eerste deel van de wedstrijd verliep vrij rustig, maar in de heuvelzone ontbrandde de koers dan toch. Op de Oude Kwaremont – waar anders – versplinterde het peloton volledig. Er ontstond een kopgroep van zo’n tien rensters, waarvan vier leden van Human Powered Health. Ondanks verschillende schermutselingen en verschillende samenstellingen van de kopgroep, begonnen we uiteindelijk met nog steeds negen rensters aan de finale.

Overtal Human Powered Health

Daria Pikulik, Jesse Vandenbulcke, Lily Williams en Nina Buijsman- allen Human Powered Health – hadden het gezelschap van Lieke Nooijen, Kirstie van Haaften (Parkhotel Valkenburg), Monica Greenwood (DAS-Handsling), Julia Kopecky (AG Insurance-NXTG) en Minke Bakker (Duolar-Chevalmeire) aan de finale. Een koud kunstje voor Human Powered Health om het af te maken, zou je zeggen. Maar het liep anders.

Julia Kopecky reed in de ultieme slotfase weg met een splijtende demarrage en zou niet meer teruggehaald worden. Human Powered Health deed er alles aan om haar bij de kraag te vatten, maar ze kwamen net te laat. Kopecky kwam net voor de sprintende Pikulik en Nooijen over de streep. De 18-jarige Tsjechische, die opgegroeid is in Leiden, bezorgde AG Insurance-NXTG U23 zo de zege.