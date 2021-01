Voorzitter Spaanse wielerbond: “Ronde van Valencia gaat door”

In Spanje zijn al heel wat wielerkoersen uitgesteld in verband met het coronavirus, maar de 72ste editie van de Ronde van Valencia (3-7 februari) gaat ‘gewoon’ door. Dat heeft de voorzitter van de Spaanse wielerbond, José Luis López Cerrón, vandaag laten weten.

Cerrón heeft zaterdag Ángel Casero, de koersdirecteur van de Ronde van Valencia, gesproken. “Hij heeft me laten weten dat de organisatie bezig is met de eerstvolgende editie en dat de wedstrijd zal plaatsvinden”, zo laat Cerron weten aan Sportpublic.

In de regio Valencia gelden momenteel strikte coronamaatregelen en de vraag is of president Ximo Puig begin volgende week met nog strengere maatregelen zal komen. Ook in Valencia lopen de besmettingscijfers zeer sterk op, ruim een week voor aanvang van de Ronde van Valencia.

De vijfdaagse rittenkoers begint op woensdag 3 februari in Elche, eindigt vier dagen later in Valencia en de renners krijgen onderweg een bergetappe en individuele tijdrit voorgeschoteld. De organisatie kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van onder meer Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart, Alejandro Valverde, Simon Yates en Vincenzo Nibali.

Clàssica Comunitat Valenciana

Vandaag begint in de regio Valencia overigens het Europese wielerseizoen met de Clàssica Comunitat Valenciana, een 1.2-wedstrijd op de UCI-kalender. WorldTour-ploegen zijn niet welkom, maar er staan wel meerdere ProTeams aan de start. De renners vertrekken vanuit La Nucía en finishen na 97 kilometer in Tavernes de la Valdigna.