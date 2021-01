Ronde van Valencia presenteert parcours, toppers geven acte de présence

De organisatie van de Ronde van Valencia (3-7 februari) heeft het etappeschema voor de komende editie uit de doeken gedaan. De vijfdaagse rittenkoers begint in Elche, eindigt in Valencia en de renners krijgen onderweg een bergetappe en individuele tijdrit voorgeschoteld.

De organisatie heeft besloten om het bij start- en finishplaatsen te houden en zal dus geen routekaarten of profielen verspreiden. Koersdirecteur Ángel Casero hoopt in coronatijd op een Ronde van Valencia met zo min mogelijk toeschouwers langs de kant van de weg.

De meerdaagse wedstrijd begint op woensdag 3 februari met een pittige etappe van Elche naar Ondara, met onderweg vier beklimmingen. Op dag twee koersen de renners over vlakke wegen in de buurt van Alicante. De derde etappe is zonder enige twijfel de koninginnenrit met ruim 4.000 hoogtemeters en een finish op de Alto de la Reina.

De voorlaatste etappe is ook erg belangrijk voor de klassementsrenners. Tussen Xilxes en Almenara is een individuele tijdrit van 21 kilometer uitgetekend. De slotetappe is dan weer vlak en voert vanuit Palencia traditioneel naar hoofdstad Valencia.

Deelnemers

De organisatie kan ook dit jaar weer rekenen op heel wat wereldtoppers, zeker aangezien heel wat overzeese koersen inmiddels zijn afgelast. Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart, Enric Mas, Alejandro Valverde, Simon Yates, Greg Van Avermaet, Vincenzo Nibali en Arnaud Démare zijn inmiddels aangekondigd door de organisatie.

Routeschema Ronde van Valencia 2021 (3-7 februari)

Etappe 1: Elche – Ondara (166 km)

Etappe 2: Alicante – Alicante (184 km)

Etappe 3: Torrent – Alto de la Reina (160 km)

Etappe 4: Xilxes – Almenara (21 km, ITT)

Etappe 5: Paterna – Valencia (95 km)