Voorzitter Franse wielervakbond kordaat: “Vanaf 11 mei moéten onze renners buiten trainen” vrijdag 24 april 2020 om 19:19

Eerder uitte Marc Madiot, teammanager van Groupama-FDJ, al zijn bezorgdheid: “Fransen moeten buiten kunnen trainen of we lopen een grote achterstand op tegenover andere renners die de Tour rijden.” Pascal Chanteur, voorzitter van de Franse wielervakbond, treedt hem bij. “Het is cruciaal dat vanaf 11 mei ook de Fransen buiten kunnen trainen”, klinkt het. “Anders heeft een Tour voor de Fransen geen zin.”

Chanteur is er niet gerust in. Voor hem is het van cruciaal belang dat de Fransen vanaf 11 mei het recht hebben om buiten te trainen. 11 mei is de dag dat de Franse maatregelen tegen het coronavirus opnieuw geëvalueerd worden. Anderzijds heeft hij er wel vertrouwen in, ook al vertelde Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport onlangs dat sport geen prioriteit is in de samenleving.

“We zijn allemaal afhankelijk van de pandemie”, aldus Chanteur aan Le Parisien. “De gezondheidssituatie is bepalend, maar ik geloof erin dat de Tour doorgaat. Het is de vaandeldrager van het land. Meer zelfs, La Grande Boucle is belangrijk voor het economische herstel van het land. Het overschrijdt het sportieve kader. Maar de beslissing ligt bij de president. Maar eigenlijk maak ik me meer zorgen om die 11de mei. Ik heb nog niet gehoord dat de maatregelen voor profsporters versoepeld zullen worden en dat zie ik als een probleem.”

Dat hij geschokt is door andere beelden, vertelt Chanteur. “Donderdag zag ik beelden van het razenddrukke openbaar vervoer in Parijs. Dat terwijl onze renners braafjes thuis in lockdown blijven. Maar daarnaast kan blijkbaar alles. We spreken vandaag met de diverse ploegen. Wel, het is eenvoudig: als onze renners vanaf 11 mei niet buiten mogen trainen, kunnen ze beter niet deelnemen aan de Tour de France. En een Tour zonder landgenoten zou een schande zijn. Ik zou niet in hun plaats willen zijn. Drie en een halve maand voorbereiding op het belangrijkste event van het jaar, dat wordt sowieso al heel moeilijk. Dus als het minder is, beginnen ze er maar beter niet aan. Een figurantenrol in je eigen grote ronde, heeft echt geen zin.”