Marc Madiot (Groupama-FdJ): “Fransen moeten buiten kunnen trainen”

“Het is goed. We hebben nu data”, zegt Madiot in Le Parisien naar aanleiding van de toespraak van de Franse president Macron, gisteravond. De Tour wordt dus uitgesteld. “We kunnen stilaan beginnen plannen. Ik geloof stellig in een herstart van het seizoen. Je moet met hoop leven.” Madiot vreest wel dat de Fransen met een achterstand aan de Tour moeten beginnen. “Als ik met mijn ploeg ergens aan de start sta, wil ik ook winnen. De buitenlandse renners kunnen vandaag buiten trainen. De Franse renners niet. Zij riskeren twee maand aan de kant te staan en dat is een groot nadeel.”

“We moeten hierover een nota sturen naar de overheid”, gaat Madiot voort, in de hoop dat ze voor profsporters een afwijking toestaan. “Twee maanden aan de kant, dat komt voor mij neer op tien weken voorbereiding tussen het hervatten van de echte trainingen en de start van de Tour. We zouden ook minstens een maand vooraf – desnoods achter gesloten deuren – een wedstrijd moeten betwisten, wanneer we in de Tour goed voor de dag willen komen.”