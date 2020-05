Voormalig UCI-baas Brian Cookson ziet businessmodel wielrennen niet snel veranderen zondag 10 mei 2020 om 16:14

Voormalig UCI-voorzitter Brian Cookson ziet het verdienmodel van het wielrennen niet snel veranderen als de ASO en de Tour de France hun sterke positie behouden. Dat laat de Brit, van 2013 tot en met 2017 aan het hoofd van de UCI, weten in zijn column op CyclingWeekly.

Cookson stelt vragen bij het discussiepunt dat tv-rechten door organisatoren moeten worden gedeeld met ploegen, en of dat dé oplossing om het wielrennen te redden. “Is het echt zo makkelijk? Maakt dat het verschil tussen breekbaarheid en duurzaamheid? Zijn er andere modellen die overgenomen kunnen worden?”, aldus Cookson, die ingaat op kaartverkoop, de tv-rechten en teamsponsoring. Vooral dat laatste punt maakt het wielrennen bijzonder, aldus de Brit.

“Ploegen worden bijna allemaal genoemd naar de sponsor. Dat is het unieke aan wielrennen. In het voetbal zal het altijd Manchester City tegen Arsenal zijn, en niet Team Etihad tegen Team Emirates”, stelt hij. “Een zwaktebod is dat er meer dan twee teams zijn. De aandacht wordt dus verdeeld. Daarnaast zijn wielerfans niet geïnteresseerd in het supporteren van een ploeg, niet zoals voetbalfans. In het wielrennen hebben kijkers favoriete renners. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dit geldt voor de meesten.”

‘Zie ploegen ook niet samenwerken’

Cookson ziet niet in hoe het wielrennen zich in de toekomst kan baseren op inkomsten uit sociale media zoals YouTube en Instagram. Dat noemt hij een wispelturige en zwakke basis. Maar in de huidige situatie zal het wielrennen ook niet vooruit gaan, zegt Cookson. “Zolang de Tour de France en de organisatie zo’n sterke positie hebben in de sport, zie ik niet snel iets veranderen. Ook zie ik de ploegen niet samenwerken om de organisaties aan hun kant te krijgen, of om koersen te verkopen aan een consortium dat gerund wordt door de teams zelf.”

“Velon is van elf WorldTour-teams en dat heeft enkele jaren hard gewerkt aan meerdere projecten, maar zij hebben geen Franse ploegen en ook Movistar, toch een van de belangrijke ploegen, doet niet mee. Velon is daarom nog ver verwijderd van de kracht om de ASO uit te dagen”, denkt Cookson.

‘Wielrennen is een uniek model’

“Ik zie niet veel rendabele alternatieven. Moeten we ons daarom zorgen maken? Misschien niet. Volgens mij is het wielrennen succesvol geëvolueerd in een uniek model, een systeem waarin de grote kosten van evenementen gedragen worden door een complexe combinatie van sponsoren, autoriteiten en gelimiteerde tv-rechten. De sponsoren en de autoriteiten hebben voordeel van de uitlatingen in de media. De kosten die teams maken zijn op dezelfde manier gedekt door sponsoren, fabrikanten, overheden, rijke weldoeners en anderen.”

Cookson haalt ook recente uitspraken van John Lelangue (ploegmanager Lotto Soudal) aan. Hij stelde dat er niets mis is met het businessmodel in het wielrennen. “Misschien is het huidige model niet perfect”, reageert Cookson. “Maar het is door de jaren heen gegroeid en ontwikkeld tot een duurzaam economisch systeem, dat er nog niet is geweest in deze lastige maar mooie sport.”